Audi A3 Allstreet: il nuovo crossover compatto debutta col restyling [FOTO]

È stato svelato il restyling dell’Audi A3 che porta in dote una nuova ed inedita versione, la Allstreet, che si caratterizza per l’ispirazione al mondo dei crossover. La Audi A3 Allestreet va dunque ad ampliare la gamma affiancandosi alle varianti Sedan e Sportback, con quest’ultime che beneficiano di una serie di aggiornamenti ai contenuti tecnologici relativi a sicurezza e connettività.

Aggiornamento soft al design

Il design esterno della A3 non ha subito stravolgimenti, con il restyling intervenuto in maniera leggera per rinfrescare il look della vettura rinnovato con la presenza dei gruppi ottici anteriori a LED con quattro elementi interni di design, la griglia anteriore più grande e senza cornice, con nuove prese d’aria. Si amplia l’offerta di colori disponibili per la carrozzeria con il le nuove tinte District Green, Progressive Red e Daytona Gray opaco.

A3 Allstreet, caratterizzazione off-road

L’Audi A3 Allstreet strizza l’occhio al mondo off-road presentandosi con un assetto rialzato di 15 mm, parafanghi allargati con protezioni in plastica, cerchi in lega da 17 pollici specifici (con quelli da 18 e 19 pollici disponibili a richiesta), paraurti con inserti in plastica e piastre di protezione. A livello stilistico la variante Allstreet si distingue per il Single Frame con finitura opaca più grande avvicinandosi esteticamente ai modelli della gamma Q. Gli interni della A3 Allstreet dispongono di dotazioni dedicate e di una posizione rialzata del sedile del conducente.

Interni e infotainment aggiornati

L’abitacolo della nuova Audi A3 mantiene l’impostazione complessiva del modello precedente ma introducendo una serie di novità, a partire dal nuovo comando digitale del cambio automatico. Ulteriori aggiornamenti comprendono le bocchette di aerazione riviste nel look e la disponibilità di nuove personalizzazioni relative a rivestimenti, materiali e finiture. Su plancia e pannelli porta è cresciuto il numero di elementi luminosi, che permettono di scegliere fra 30 diverse tonalità.

In termini di dotazioni, la nuova Audi A3 offre di serie il display touch centrale da 10,1 pollici, affiancato dal Virtual Cockpit e dal modulo di ricarica wireless. Il sistema d’infotainment MMI garantisce l’accesso a una App store con applicazione di terze parti e l’assistente virtuale Alexa. Tra i numerosi optional disponibili c’è anche un nuovo impianto audio Sonos 3D Sound.

Dotazione Adas arricchita

Cresce anche l’equipaggiamento Adas, con una suite di sistemi di assistenza alla guida che prevede Pre Sense Front, Collision Avoidance, Turn Assist, Lane Departure Warning, Adaptive Cruise Assist con Lane Change, Park Assist Plus, Exit Warning e Rear Cross-Traffic Assist.

Al lancio con due motorizzazioni tradizionali

Il restyling della Audi A3 sarà disponibile al lancio con due motorizzazioni: il benzina mild-hybrid da 1.5 litri da 150 CV (35 TFSI) e il 2.0 diesel da 150 CV (35 TDI), entrambe con cambio S Tronic a 7 rapporti. Successivamente la gamma sarà ampliata con la 35 TFSI con cambio manuale e con altre versioni benzina, diesel e ibride plug-in. Confermato poi il lancio della nuova Audi S3 che disporrà di un aggiornato motore 2.0 TFSI da 333 CV, mentre si attendono informazioni per quanto riguarda la RS3.

Prezzi da 39.500 € per la A3 Allstreet, in concessionaria a maggio

Il restyling della Audi A3 arriveranno nelle concessionarie italiane a maggio. Le versioni Sportback e Sedan saranno proposte inizialmente negli allestimenti Business, Business Advanced ed S line edition con prezzi a partire da 37.000 € per la Sportback e 38.000 € per la Sedan. Saranno tre gli allestimenti disponibili per la Audi A3 Allstreet (Business, Business Advanced e Identity Contrast) con prezzi a partire da 39.500 €.

