Audi Q3 2025: la terza generazione debutterà il 16 giugno [TEASER]

La nuova Audi Q3 è in arrivo. Dopo i tanti avvistamenti dei prototipi dei mesi scorsi, la casa dei quattro anelli ha annunciato la data della presentazione: si terrà lunedì prossimo, il 16 giugno. Dunque, tra meno di una settimana conosceremo tutti i dettagli della terza generazione del SUV, best seller del marchio nel nostro Paese.

“Con oltre due milioni di esemplari venduti in tutto il mondo dal lancio della prima generazione, Audi Q3 è uno dei nostri best seller e ricopre un ruolo cruciale all’interno del portfolio prodotti del Brand – spiega il CEO Gernot Dollner – Con il lancio della terza generazione, forte di motori efficienti, di un potente powertrain plug-in e di un assetto profondamente evoluto così da coniugare piacere di guida, dinamismo e comfort, rinnoviamo radicalmente la famiglia dei SUV compatti”.

Il teaser e le anticipazioni

Il marchio tedesco ha rilasciato anche un teaser del nuovo modello, in cui si può notare lo stile dei fari Matrix LED con porzioni rettangolari, ma nulla più. Inoltre, nel comunicato allegato, si parla di una vettura “caratterizzata da un design nettamente più sportivo rispetto al precedente modello e interni radicalmente rinnovati”.

Secondo quanto avevamo visto dalle foto spia, la nuova Audi Q3 proponeva un nuovo design della trama della griglia anteriore, così come, nella parte posteriore, spiccavano i fanali allungati sul portellone uniti da una barra a LED, per creare una nuova firma luminosa sulla coda. Per quanto riguarda i motori, la terza generazione del SUV dei quattro anelli è attesa con opzioni mild-hybrid e plug-in. Successivamente, dovrebbe arrivare anche la versione SUV coupé Q3 Sportback. Lunedì sapremo tutto.

Rate this post