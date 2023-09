Bando auto Lombardia, assessore Maione: Grande successo, risorse già esaurite con 5.707 richieste

Il bando auto attivato della Regione Lombardia si è chiuso nei giorni scorsi l’esaurimento delle risorse e 5.707 richieste che hanno permesso ad altrettante famiglie lombarde di acquistare un’auto a basso impatto ambientale sostituendo un veicolo inquinante.

Il bando ha consentito ai cittadini di ottenere un incentivo all’acquisto di auto elettriche, ibride o con le nuove motorizzazioni a benzina o GPL e in minima parte a gasolio, plug-in e metano.

L’assessore Maione: “Questa è la strada giusta per accompagnare i cittadini al cambiamento”

Un successo dell’iniziativa che l’assessore regionale all’Ambiente e Clima Giorgio Maione ha commentato così: “Con questi 12 milioni di euro abbiamo ora in Lombardia meno veicoli inquinanti e più vetture a basso impatto o a impatto zero e soprattutto abbiamo dato fino a 5.000 euro a famiglie che magari altrimenti non sarebbero riuscite a cambiare il mezzo”.

“Tutti i nuovi motori sono a basso impatto. Questa è la strada giusta – ha aggiunto l’assessore – per accompagnare i cittadini al cambiamento. Vietare da un giorno all’altro a centinaia di migliaia di famiglie di utilizzare la propria auto sarebbe stata una follia che fortunatamente il Governo ha scongiurato con il sostegno della Lombardia”.

Nuova misura per le Pmi

“Visto il successo del bando per i privati – ha concluso Maione – abbiamo già pensato a una misura simile dedicata al rinnovo del parco auto delle piccole e medie imprese. Stiamo definendo i dettagli, ma sarà un intervento efficace e concreto in perfetto stile lombardo”.

