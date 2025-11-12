Volkswagen Golf GTI Edition 50: aperti gli ordini in Italia

Volkswagen si prepara a festeggiare il cinquantesimo anniversario della Golf GTI con un’edizione speciale, la Volkswagen Golf GTI Edition 50, che promette di essere la GTI di serie più potente mai realizzata. Con una potenza di 239 kW (325 CV) e 420 Nm di coppia, questa sportiva compatta raggiunge i 270 km/h e accelera da 0 a 100 km/h in soli 5,3 secondi, offrendo prestazioni da vera pista unite al comfort di guida quotidiano.

I prezzi partono da 54.700 euro con consegne previste nel primo trimestre 2026

Il design esclusivo celebra la storia della GTI: interni con sedili sportivi a quadri e dettagli verde scuro, cinture rosse, volante multifunzione in pelle con badge GTI 50 e palette del cambio integrate per il DSG a sette marce. All’esterno, il logo GTI 50 sugli specchietti e sullo spoiler del tetto, terminali di scarico neri, tetto nero e una striscia laterale sfumata dal nero al Tornado Red sottolineano il carattere sportivo dell’edizione celebrativa.

La Volkswagen Golf GTI Edition 50 offre inoltre il Performance Pack opzionale, con pneumatici semi-slick Bridgestone, cerchi forgiati da 19 pollici, scarico R-Performance in titanio e assetto ribassato, che riduce ulteriormente l’altezza da terra e migliora la dinamica di guida. Sul Nürburgring Nordschleife, la GTI dell’anniversario ha stabilito il giro più veloce mai realizzato da una Golf di serie, confermando il suo straordinario potenziale.

In Italia nelle scorse ore si sono aperti gli ordini. I prezzi partono da 54.700 euro con consegne previste nel primo trimestre 2026. L’edizione speciale è disponibile in cinque colori, inclusi i due esclusivi per l’anniversario, Dark Moss Green e Tornado Red. Con la Volkswagen Golf GTI Edition 50, Volkswagen unisce storia, prestazioni e design in un modello che celebra mezzo secolo di leggenda GTI.

