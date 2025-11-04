BYD Italia: immatricolazioni quadruplicate a ottobre 2025, prima tra le auto elettriche e ibride plug-in
Il brand si conferma leader nel mercato NEV (BEV + PHEV) con 1.804 immatricolazioni e una quota dell'11,6%
BYD Italia
BYD continua il suo percorso di crescita strutturale nel mercato italiano, chiudendo il mese di ottobre con 1.867 immatricolazioni, che permettono al brand cinese di raggiungere una quota dell’1,5%, segnando una crescita quattro volte superiore rispetto a ottobre 2024, che consolida la presenza del marchio nella top 20 dei brand in Italia.
BYD leader del segmento dei Veicoli a Nuova Energia
Nei primi dieci mesi del 2025 BYD ha totalizzato in Italia 16.744 immatricolazioni e una quota di mercato media dell’1,3% rispetto allo 0,12% del 2024. Il marchio è assoluto protagonista nel mercato NEV (elettriche pure + ibride plug-in) con BYD al primo posto a ottobre 2025 con 1.804 immatricolazioni e una quota dell’11,6%, con un incremento di 1.285 unità in più immatricolate rispetto allo stesso mese del 2024. Nel periodo gennaio-ottobre 2025, BYD ha immatricolato complessivamente 16.681 NEV, pari a una quota dell’11,4%, confermandosi leader del mercato italiano dei veicoli elettrificati.
Aumentano le vendite di BEV e PHEV
Nel segmento delle full electric, BYD mantiene la prima posizione con 577 immatricolazioni e una quota di mercato del 9,2%, con un +4,62% rispetto allo stesso mese del 2024. Nel comparto PHEV, a ottobre BYD ha registrato 1.227 immatricolazioni, con una quota del 13,3%, in crescita del 6,6% rispetto a ottobre 2024, portando il cumulato annuo a 12.112 unità, pari a una quota del 15,3%. Decisive per questi risultati sono le performance commerciali della gamma DM-i Super Hybrid, con gli ottimi risultati ottenuti dai modelli Seal U DM-i e Seal 6 DM-i, nelle versioni Touring e Sedan, per una crescita che riguarda sia la vendita diretta ai clienti privati che gli altri canali.
Crescita sostenuta anche in Europa
I positivi risultati ottenuti in Italia sono affiancati da una crescita di BYD che si conferma anche a livello europeo. In particolare, spiccano le performance ottenute dal brand in Germania e in Spagna. In Germania BYD a ottobre ha immatricolato 3.354 unità, pari all’1,34% del mercato, con volumi superiori di dieci volte rispetto a ottobre 2024, trend che si riflette nel cumulato annuo con 15.220 unità vendute. In Spagna, BYD ha registrato 2.807 immatricolazioni a ottobre, con una quota del 2,9%, che hanno portato il totale dei primi dieci mesi dell’anno a 19.421 unità e una quota del 2,04%.
