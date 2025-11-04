BYD Italia: immatricolazioni quadruplicate a ottobre 2025, prima tra le auto elettriche e ibride plug-in

BYD continua il suo percorso di crescita strutturale nel mercato italiano, chiudendo il mese di ottobre con 1.867 immatricolazioni, che permettono al brand cinese di raggiungere una quota dell’1,5%, segnando una crescita quattro volte superiore rispetto a ottobre 2024, che consolida la presenza del marchio nella top 20 dei brand in Italia.

BYD leader del segmento dei Veicoli a Nuova Energia

Nei primi dieci mesi del 2025 BYD ha totalizzato in Italia 16.744 immatricolazioni e una quota di mercato media dell’1,3% rispetto allo 0,12% del 2024. Il marchio è assoluto protagonista nel mercato NEV (elettriche pure + ibride plug-in) con BYD al primo posto a ottobre 2025 con 1.804 immatricolazioni e una quota dell’11,6%, con un incremento di 1.285 unità in più immatricolate rispetto allo stesso mese del 2024. Nel periodo gennaio-ottobre 2025, BYD ha immatricolato complessivamente 16.681 NEV, pari a una quota dell’11,4%, confermandosi leader del mercato italiano dei veicoli elettrificati.

Aumentano le vendite di BEV e PHEV

Nel segmento delle full electric, BYD mantiene la prima posizione con 577 immatricolazioni e una quota di mercato del 9,2%, con un +4,62% rispetto allo stesso mese del 2024. Nel comparto PHEV, a ottobre BYD ha registrato 1.227 immatricolazioni, con una quota del 13,3%, in crescita del 6,6% rispetto a ottobre 2024, portando il cumulato annuo a 12.112 unità, pari a una quota del 15,3%. Decisive per questi risultati sono le performance commerciali della gamma DM-i Super Hybrid, con gli ottimi risultati ottenuti dai modelli Seal U DM-i e Seal 6 DM-i, nelle versioni Touring e Sedan, per una crescita che riguarda sia la vendita diretta ai clienti privati che gli altri canali.

Crescita sostenuta anche in Europa

I positivi risultati ottenuti in Italia sono affiancati da una crescita di BYD che si conferma anche a livello europeo. In particolare, spiccano le performance ottenute dal brand in Germania e in Spagna. In Germania BYD a ottobre ha immatricolato 3.354 unità, pari all’1,34% del mercato, con volumi superiori di dieci volte rispetto a ottobre 2024, trend che si riflette nel cumulato annuo con 15.220 unità vendute. In Spagna, BYD ha registrato 2.807 immatricolazioni a ottobre, con una quota del 2,9%, che hanno portato il totale dei primi dieci mesi dell’anno a 19.421 unità e una quota del 2,04%.

