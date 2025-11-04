Citroen Ami Buggy: la concept Rip Curl Vision ispirata al surf

Sarà esposta fino all'8 novembre ad Hossegor (Francia)

4 Novembre, 2025

Mentre la nuova Citroen Ami Buggy sarà protagonista a Milano ad EICMA 2025, facendo il suo esordio italiano alla fiera delle due ruote, una speciale concept viene proposta in Francia. Si tratta della Rip Curl Vision, un modello ispirato al surf e nato dalla collaborazione tra il marchio transalpino e l’azienda australiana Rip Curl, con cui la partnership è attiva dal 2016.

Le caratteristiche

Come dicevamo, sono numerosi i richiami al mondo del surf, ambito dove opera Rip Curl. A partire dagli esterni, dove si notano la carrozzeria viola in contrasto con tetto bianco, tela nera e spoiler nero, gli adesivi bianchi sul finestrino posteriore ed i fari bianchi e barra LED bianca sul tetto. Inoltre, sul tetto sono previsti supporti per le tavole, senza ingombrare l’abitacolo. E non manca anche una doccia portatile, per potersi cambiare, una volta finita l’attività sportiva.

Entrando nell’abitacolo, troviamo interni eco-progettati con cuscini stampati con motivi ispirati a Rip Curl, i vani portaoggetti viola sulla plancia, un marsupio “banana” agganciabile al volante e tappetini realizzati con mute da surf riciclate, resistenti all’acqua e facili da pulire. Non mancano gli accessori: dalla borsa impermeabile al pettine per la cera a forma di Ami, passando per il portachiavi Ami oppure una tavola da surf con motivi abbinati ai sedili, marchiata Citroen.

Esposta in Francia

La concept del marchio francese sarà esposta alle finali internazionali del Rip Curl GromSearch, che si terranno vicino a Hossegor, dal 4 all’8 novembre.

