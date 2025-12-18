Citroën Berlingo: tour europeo nell’ambito dell’HVO Aurora Trial

Stellantis rafforza il proprio impegno verso una mobilità più sostenibile presentando, insieme a SPH3, il Citroën Berlingo come protagonista dell’HVO Aurora Trial. L’iniziativa è stata illustrata nello stabilimento produttivo di Vigo e rappresenta un progetto itinerante che sta attraversando l’Europa a bordo di un Citroën Berlingo e di un Fiat Ducato. L’obiettivo è dimostrare concretamente i benefici dell’HVO, un carburante rinnovabile ottenuto da oli alimentari esausti e grassi animali, capace di ridurre in modo significativo le emissioni di CO₂ lungo l’intero ciclo di vita.

Citroën Berlingo alimentato con HVO protagonista di un tour europeo

Il messaggio è chiaro: imprese e clienti privati possono abbattere l’impatto ambientale senza cambiare veicolo. Tutti i modelli diesel Stellantis, infatti, sono già compatibili con il carburante HVO secondo lo standard EN15940, offrendo una soluzione immediata e facilmente accessibile, senza interventi tecnici o nuove infrastrutture.

Cuore tecnologico del progetto è la collaborazione con SPH3, azienda francese specializzata in sensori intelligenti per carburanti. Grazie a questi dispositivi, il programma HVO Aurora è in grado di monitorare l’utilizzo del carburante e stimare in tempo reale le emissioni di CO₂, fornendo dati verificabili e trasparenti. Un approccio che dimostra come carburanti più puliti possano essere adottati su veicoli già circolanti, accelerando il percorso verso una mobilità responsabile.

L’HVO Aurora Trial nasce all’interno del programma Start*Up di Stellantis, piattaforma che valorizza le idee innovative dei dipendenti e favorisce la collaborazione con partner tecnologici. Il Citroën Berlingo diventa così simbolo non solo di efficienza operativa, ma anche di economia circolare, trasformando rifiuti in una risorsa energetica.

Parallelamente, Citroën apre gli ordini del Berlingo diesel da 100 CV con cambio manuale, proposto a partire da 23.900 euro in caso di permuta o rottamazione. Disponibile negli allestimenti Plus e Max, il modello offre dotazioni allineate alla versione elettrica, consolidando la presenza del marchio nel competitivo segmento dei C-VAN.

