Citroën C5 Aircross selezionata tra le sette finaliste di Car of the Year 2026

La Nuova Citroën C5 Aircross è tra le sette finaliste del prestigioso premio Auto dell’Anno (COTY) 2026, scelto da una rosa di 35 concorrenti. Questo riconoscimento valorizza il lavoro dei team Citroën e conferma la validità della nuova generazione di C5 Aircross, progettata per offrire alle famiglie uno stile più deciso e moderno, soluzioni di motorizzazione elettrificata adatte a ogni esigenza, maggiore spazio a bordo e una guida più serena e confortevole. Il modello resta fedele alla promessa del marchio di unire comfort e innovazione.

La giuria ha riconosciuto il carattere distintivo di Citroën C5 Aircross

Istituito nel 1963, il premio Auto dell’Anno è assegnato da una giuria di 59 giornalisti specializzati provenienti da 23 paesi europei. Tutti i modelli concorrono nella stessa categoria, valutati secondo criteri rigorosi: innovazione, design, comfort, sicurezza, prestazioni, rapporto qualità-prezzo e contributo allo sviluppo sostenibile. La selezione premia l’auto che si distingue maggiormente nel mercato europeo, riconoscendo eccellenza e rilevanza del prodotto.

La giuria ha apprezzato la profonda evoluzione della nuova Citroën C5 Aircross, che si distingue nel competitivo segmento C dei SUV. Il suo design combina forza e muscolosità con linee eleganti e aerodinamiche, mentre l’abitacolo offre comfort superiore grazie a spazio interno generoso, ampia seconda fila e bagagliaio invariato per ogni tipo di motore.

L’esperienza a bordo è high-tech, con sospensioni idrauliche progressive, sedili Advanced Comfort e plancia aggiornata con touchscreen Cascade intuitivo. La guida risulta più sicura e serena grazie alle tecnologie di assistenza di ultima generazione, tra cui i fari Citroën Matrix LED e il Pack Drive Assist 2.0, confermando il C5 Aircross come modello all’avanguardia in termini di comfort, tecnologia e sicurezza.

