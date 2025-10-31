Citroën C5 Aircross selezionata tra le sette finaliste di Car of the Year 2026

La giuria ha riconosciuto il carattere distintivo di Citroën C5 Aircross

di Andrea Senatore31 Ottobre, 2025

Citroën C5 Aircross

Citroën C5 Aircross selezionata tra le sette finaliste di Car of the Year 2026

La Nuova Citroën C5 Aircross è tra le sette finaliste del prestigioso premio Auto dell’Anno (COTY) 2026, scelto da una rosa di 35 concorrenti. Questo riconoscimento valorizza il lavoro dei team Citroën e conferma la validità della nuova generazione di C5 Aircross, progettata per offrire alle famiglie uno stile più deciso e moderno, soluzioni di motorizzazione elettrificata adatte a ogni esigenza, maggiore spazio a bordo e una guida più serena e confortevole. Il modello resta fedele alla promessa del marchio di unire comfort e innovazione.

La giuria ha riconosciuto il carattere distintivo di Citroën C5 Aircross

Istituito nel 1963, il premio Auto dell’Anno è assegnato da una giuria di 59 giornalisti specializzati provenienti da 23 paesi europei. Tutti i modelli concorrono nella stessa categoria, valutati secondo criteri rigorosi: innovazione, design, comfort, sicurezza, prestazioni, rapporto qualità-prezzo e contributo allo sviluppo sostenibile. La selezione premia l’auto che si distingue maggiormente nel mercato europeo, riconoscendo eccellenza e rilevanza del prodotto.

La giuria ha apprezzato la profonda evoluzione della nuova Citroën C5 Aircross, che si distingue nel competitivo segmento C dei SUV. Il suo design combina forza e muscolosità con linee eleganti e aerodinamiche, mentre l’abitacolo offre comfort superiore grazie a spazio interno generoso, ampia seconda fila e bagagliaio invariato per ogni tipo di motore.

L’esperienza a bordo è high-tech, con sospensioni idrauliche progressive, sedili Advanced Comfort e plancia aggiornata con touchscreen Cascade intuitivo. La guida risulta più sicura e serena grazie alle tecnologie di assistenza di ultima generazione, tra cui i fari Citroën Matrix LED e il Pack Drive Assist 2.0, confermando il C5 Aircross come modello all’avanguardia in termini di comfort, tecnologia e sicurezza.

Rate this post
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Leggi altri articoli in Auto

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Articoli correlati

Array
(
)

Ultime news

Foto

Apertura Lamborghini Torino Citroen Ami Dark Side Cybex - Presentazione indagine Altroconsumo Hyundai Insteroid - Japanese Drift Master Mercedes AMG GT Track Sport concept - Test mimetica Honda Super-ONE Prototype BYD Racco - Japan Mobility Show 2025 Suzuki Vision e-Sky Concept Nissan - Japan Mobility Show 2025 Range Rover Sport SV 2027 - Foto spia 30-10-2025 Toyota Corolla Concept 2025 Kia EV4 GT - Foto spia 29-10-2025 Tutte le foto