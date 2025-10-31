Citroën C5 Aircross selezionata tra le sette finaliste di Car of the Year 2026
La giuria ha riconosciuto il carattere distintivo di Citroën C5 Aircross
Citroën C5 Aircross
La Nuova Citroën C5 Aircross è tra le sette finaliste del prestigioso premio Auto dell’Anno (COTY) 2026, scelto da una rosa di 35 concorrenti. Questo riconoscimento valorizza il lavoro dei team Citroën e conferma la validità della nuova generazione di C5 Aircross, progettata per offrire alle famiglie uno stile più deciso e moderno, soluzioni di motorizzazione elettrificata adatte a ogni esigenza, maggiore spazio a bordo e una guida più serena e confortevole. Il modello resta fedele alla promessa del marchio di unire comfort e innovazione.
Istituito nel 1963, il premio Auto dell’Anno è assegnato da una giuria di 59 giornalisti specializzati provenienti da 23 paesi europei. Tutti i modelli concorrono nella stessa categoria, valutati secondo criteri rigorosi: innovazione, design, comfort, sicurezza, prestazioni, rapporto qualità-prezzo e contributo allo sviluppo sostenibile. La selezione premia l’auto che si distingue maggiormente nel mercato europeo, riconoscendo eccellenza e rilevanza del prodotto.
La giuria ha apprezzato la profonda evoluzione della nuova Citroën C5 Aircross, che si distingue nel competitivo segmento C dei SUV. Il suo design combina forza e muscolosità con linee eleganti e aerodinamiche, mentre l’abitacolo offre comfort superiore grazie a spazio interno generoso, ampia seconda fila e bagagliaio invariato per ogni tipo di motore.
L’esperienza a bordo è high-tech, con sospensioni idrauliche progressive, sedili Advanced Comfort e plancia aggiornata con touchscreen Cascade intuitivo. La guida risulta più sicura e serena grazie alle tecnologie di assistenza di ultima generazione, tra cui i fari Citroën Matrix LED e il Pack Drive Assist 2.0, confermando il C5 Aircross come modello all’avanguardia in termini di comfort, tecnologia e sicurezza.
