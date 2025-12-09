Citroen ELO concept: un salto nel futuro del marchio francese [FOTO]

Il futuro elettrico di Citroen, per compatte e monovolume: è la concept car ELO, svelata oggi a Parigi in anteprima e mostrata al pubblico dal 9 gennaio al Salone di Bruxelles 2026. Un modello con un disegno futuristico, audace e creativo, proprio come il classico spirito del marchio del Double Chevron, con dimensioni compatte e la possibilità di ospitare fino a 6 persone. Un mezzo concepito per essere utilizzato sia per tutti i giorni che per viaggi e tempo libero.

“Questa concept è un concentrato di idee che incarna perfettamente i valori di Citroen e apre nuove prospettive su ciò che oggi ispira il nostro pensiero – le parole di Xavier Chardon, CEO della casa francese – Presenta tutti gli elementi che costituiscono il DNA del marchio da oltre un secolo e che intende coltivare nei prossimi anni. Il suo carattere esprime simpatia e gioia di vivere, con interni ultra-modulari concepiti come un vero e proprio spazio abitativo”.

Design e dimensioni

Il nome della concept car vuole proprio incarnare questi elementi, riprendendo una lettera di ogni parola (in inglese) legata alla vettura: rEst (riposo), pLay (svago), wOrk (lavoro), formando così ELO. Nonostante la silhouette di una monovolume, è lunga solo 4,10 metri, con una larghezza di 1,92 metri ed un’altezza di 1,70 metri, per potersi muovere senza problemi all’interno di un contesto cittadino. Ma con uno spazio importante per gli occupanti.

“Un mix di stile e di funzionalità, con una personalità colorata – ci ha spiegato Pierre Leclercq, direttore dello stile del marchio – I team di styling di Citroën si sono divertiti a immaginare un modello progettato fin nei minimi dettagli per essere pratico, divertente e intelligente”. Proprio il colore arancione, con quello sguardo nato dalla firma luminosa ripresa dall’ultima C5 Aircross, la rende simpatica alla vista, assieme ad un design fluido e senza fronzoli.

L’anteriore, oltre alla firma luminosa con moduli verticali riprogettati e divisi in due parti, propone il logo al centro, mentre nella parte inferiore è presente una protezione in polipropilene espanso, identica sul frontale e sul retro, per proteggere dagli urti leggeri. Lateralmente si notano le ampie superfici vetrate, così come i parafanghi pronunciati sopra le ampie ruote, per arrivare ad un posteriore con una firma luminosa, che reinterpreta le Light Wings. Da segnalare anche il portellone posteriore asimmetrico a due ante, ispirato al mondo dei furgoni e dei veicoli commerciali, per un accesso più comodo.

L’abitacolo

Realizzata con la collaborazione di Decathlon e Goodyear, la Citroen ELO propone numerose soluzioni innovative all’interno dell’abitacolo che può ospitare fino a 6 persone. L’interno è modulare: si presenta in una configurazione a quattro posti con il sedile di guida posizionato centralmente, che può essere ruotato per parlare con gli altri occupanti della vettura o lavorare con un supporto dedicato. Con il piantone dello sterzo spostato più avanti, per liberare lo spazio ed aumentare il comfort interno.

La fila posteriore ospita tre sedili, tutti della stessa larghezza e con schienale abbattibile. I tre sedili sono rimovibili e possono essere trasformati in poltrone da utilizzare come posti a sedere all’aperto. Sotto i posti laterali della seconda fila, inoltre, sono nascosti due sedute supplementari, che si aprono con un semplice movimento in posizione leggermente arretrata ai lati del sedile di guida. Appunto per trasformare la ELO in una vettura per trasportare 6 persone.

Il volante è monorazza a due livelli, con due pulsanti a forma di joystick, per controllare tutte le funzioni della strumentazione digitale. A questo proposito, la ELO è basata sulla proiezione delle informazioni su una superficie dedicata. Gli schermi piatti si riflettono su un pannello trasparente dotato di una pellicola riflettente. “Una tecnologia molto meno costosa, pensando ad una futura produzione, rispetto ad un classico head up display”, ci fanno sapere i tecnici.

L’arancione è il colore in primo piano anche all’interno dell’abitacolo, dove lo spazio interno è stato studiato per essere accogliente e funzionale. Le pareti dell’abitacolo incorporano strutture tridimensionali ispirate al mondo dello sportswear, mentre i sedili riprendono nella schiuma il motivo iconico del “cioccolatino” tanto caro al marchio del Double Chevron. Parlando di ambiente, i materiali sono per la maggior parte riciclati, oltre che essere facilmente lavabili.

Dai materassi al compressore

Sono presenti anche tante soluzioni inedite, rispetto ad una classica vettura. A partire da un compressore integrato nel sottoscocca, per gonfiare ad esempio le ruote di una bicicletta, mentre sui parafanghi ci sono quattro superfici piane, per offrire un appoggio per piatti e bicchieri. All’interno del bagagliaio, in appositi vani, sono presenti due materassi pieghevoli, visto che la ELO può anche trasformarsi in una zona notte per due persone. Nella stessa area, la concept car incorpora anche le basi di fissaggio per le tavole, ma dove anche può essere fissato un proiettore, per guardare comodamente un film o una serie tv.

Nella parte anteriore sono state previste borse supplementari per agevolare lo stivaggio, mentre sulle quattro porte sono stati aggiunti dei ganci utilizzabili per stendere una tettoia su ogni lato di ELO. Infine, se si vuole trasformare la vettura in un ufficio mobile, oltre al già citato piano lavoro sul sedile, la strumentazione sotto il parabrezza può essere adattata per ritrasmettere una videoconferenza, visualizzare il programma delle riunioni e gestire le chiamate.

100% elettrica

Citroen non ha fornito indicazioni tecniche, parlando semplicemente di una vettura elettrica, visto che si tratta di una concept car non destinata, al momento, alla produzione. Tuttavia, la ELO è dotata della anche tecnologia V2L. L’auto può trasformare così l’ambiente in un ‘campo base’, con la possibilità di alimentare un barbecue elettrico o un altoparlante.

