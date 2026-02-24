Citroen: la Ami ed i SUV protagonisti a Santa Caterina Valfurva
Nel weekend nuova tappa del Radio Italia Winterland Tour 2026
Citroen
Una nuova tappa del Radio Italia Winterland Tour 2026 con Citroen in primo piano. Il prossimo weekend la casa francese sarà protagonista a Santa Caterina Valfurva (SO), con il tour invernale e con alcuni modelli della gamma: i SUV C3 Aircross e C5 Aircross e la piccola Ami. Oltre a momenti di intrattenimento e giochi, così come la possibilità di testare le vetture.
50 test drive quotidiani
Si tratta della quinta tappa di questo tour, dopo il successo di Prato Nevoso, Bardonecchia, Ponte di Legno e Limone Piemonte, con una media di 200 lead raccolti ogni fine settimana. L’appuntamento è presso lo chalet Maison Citroën, il temporary Citroën all’interno del villaggio Winterland, dove sarà anche possibile effettuare 50 test drive quotidiani a bordo dei SUV francesi.
Oltre alle prove delle vetture, presso lo chalet, verranno proposte anche attività di intrattenimento educational sulle tematiche della mobilità sostenibile, con cruciverba e giochi sui falsi miti oltre a quiz sulle barriere alla mobilità elettrica. Con ampio spazio alla musica di Radio Italia e la possibilità anche di scoprire le tecnologie di bordo delle vetture.
Tre tappe rimaste
L’appuntamento di Santa Caterina Valfurva è previsto per sabato 28 febbraio e domenica 1° marzo, mentre le tappe finali sono in programma nei weekend successivi. Prima a Madesimo (7-8 marzo) e, infine, a Plan de Corones (14-15 marzo). A chiusura della stagione invernale 2025/26, per poi lasciare spazio alla primavera, dove non mancheranno altre iniziative Citroen.
