Citroen: la Ami ed i SUV protagonisti a Santa Caterina Valfurva

24 Febbraio, 2026

Una nuova tappa del Radio Italia Winterland Tour 2026 con Citroen in primo piano. Il prossimo weekend la casa francese sarà protagonista a Santa Caterina Valfurva (SO), con il tour invernale e con alcuni modelli della gamma: i SUV C3 Aircross e C5 Aircross e la piccola Ami. Oltre a momenti di intrattenimento e giochi, così come la possibilità di testare le vetture.

50 test drive quotidiani

Si tratta della quinta tappa di questo tour, dopo il successo di Prato Nevoso, Bardonecchia, Ponte di Legno e Limone Piemonte, con una media di 200 lead raccolti ogni fine settimana. L’appuntamento è presso lo chalet Maison Citroën, il temporary Citroën all’interno del villaggio Winterland, dove sarà anche possibile effettuare 50 test drive quotidiani a bordo dei SUV francesi.

Oltre alle prove delle vetture, presso lo chalet, verranno proposte anche attività di intrattenimento educational sulle tematiche della mobilità sostenibile, con cruciverba e giochi sui falsi miti oltre a quiz sulle barriere alla mobilità elettrica. Con ampio spazio alla musica di Radio Italia e la possibilità anche di scoprire le tecnologie di bordo delle vetture.

Tre tappe rimaste

L’appuntamento di Santa Caterina Valfurva è previsto per sabato 28 febbraio e domenica 1° marzo, mentre le tappe finali sono in programma nei weekend successivi. Prima a Madesimo (7-8 marzo) e, infine, a Plan de Corones (14-15 marzo). A chiusura della stagione invernale 2025/26, per poi lasciare spazio alla primavera, dove non mancheranno altre iniziative Citroen.

