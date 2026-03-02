Citroën mobility partner del Giro d’Italia 2026

È stata annunciata oggi, nell’ambito della conferenza stampa di presentazione della Milano-Torino, la nuova partnership tra Citroën e RCS Sport: la Casa del Double Chevron sarà mobility partner del Giro d’Italia e di tutte le principali corse del calendario organizzato da RCS Sport per la stagione 2026, a partire dalla Strade Bianche in programma sabato 7 marzo.

Un accordo che unisce due mondi accomunati da radici profonde nel territorio e da una visione condivisa fatta di passione, innovazione e spirito popolare. Protagonista sulle strade italiane sarà il Citroën C5 Aircross, nuovo SUV ammiraglia del marchio, chiamato a supportare l’intera macchina organizzativa lungo percorsi impegnativi e scenari iconici.

Il Giro d’Italia, con tutte le sue declinazioni, Giro E, Giro d’Italia Women, Giro Next Gen, rappresenta una delle vetrine sportive più prestigiose al mondo. A queste si aggiungono le grandi classiche come Tirreno-Adriatico, Milano-Sanremo, Milano-Torino, Giro d’Abruzzo, Gran Piemonte e le Gran Fondo Strade Bianche e Il Lombardia. Un calendario itinerante che attraversa l’Italia da nord a sud, toccando città, borghi e paesaggi mozzafiato.

Per Citroën, si tratta di un banco di prova ideale. Supportare RCS Sport significa affrontare ore di guida, trasferimenti rapidi, imprevisti logistici e tratti tecnicamente complessi, dai pavé cittadini agli sterrati toscani delle Strade Bianche. È in questo contesto che il C5 Aircross potrà dimostrare sul campo il valore del programma Citroën Advanced Comfort e l’efficacia delle soluzioni tecnologiche di bordo.

Le sospensioni con ammortizzatori idraulici progressivi, i sedili Advanced Comfort e l’ampio abitacolo trasformano il SUV in una vera unità operativa mobile, capace di garantire benessere anche nelle giornate più lunghe e impegnative. La plancia dominata dal grande touchscreen Waterfall e l’organizzazione razionale degli spazi contribuiscono a rendere l’esperienza a bordo fluida e intuitiva, qualità fondamentali in un contesto dinamico come quello di una corsa ciclistica internazionale.

L’accordo è stato formalizzato oggi a Torino, presso la sede Stellantis di via Plava, con la consegna simbolica di un esemplare del nuovo C5 Aircross alla presenza di Paolo Bellino, Amministratore Delegato e Direttore Generale di RCS Sports & Events, Antonella Bruno, Managing Director Stellantis Italia, e Giovanni Falcone, Managing Director Citroën Italia.

La presentazione è avvenuta nel contesto della Milano-Torino, la classica più antica del ciclismo mondiale, che nel 2026 celebrerà 150 anni. L’edizione partirà da Rho e si concluderà, dopo 174 chilometri, a Superga, con la partecipazione di 21 squadre, tra cui 9 UCI World Teams. Un anniversario simbolico che rafforza ulteriormente il valore della partnership.

Paolo Bellino ha sottolineato come la Milano-Torino rappresenti un patrimonio sportivo unico, capace di rinnovarsi nel tempo mantenendo intatto il proprio prestigio. In questo quadro, l’ingresso di Citroën come mobility partner contribuisce a rafforzare la visibilità internazionale del sistema eventi RCS Sport.

Antonella Bruno ha evidenziato il valore strategico dell’accordo: il Giro e le grandi classiche sono eventi profondamente radicati nella cultura popolare italiana, capaci di coinvolgere milioni di persone lungo tutto il territorio. Essere presenti in questo contesto significa per Citroën affiancare i propri clienti nei luoghi in cui vivono e si muovono ogni giorno.

Giovanni Falcone ha rimarcato la naturale affinità tra il marchio e il ciclismo: uno sport democratico, accessibile e allo stesso tempo altamente competitivo e innovativo. Una disciplina che incarna valori come audacia, spirito popolare e sostenibilità, elementi centrali nell’identità Citroën.Il rapporto tra Citroën e il mondo del ciclismo non nasce oggi. Sin dalle epoche più lontane, i modelli del Double Chevron hanno affiancato le carovane ciclistiche. Più recentemente, dal 2021 al 2023, il marchio è stato co-title sponsor del team WorldTour AG2R Citroën Team, consolidando una presenza attiva nelle competizioni di alto livello.

Anche sul fronte della mobilità sostenibile, Citroën è stata protagonista del Giro-E come partner del team “FLY Citroën” dal 2023 al 2025, progetto orientato alla sensibilizzazione ambientale e sociale.Il nuovo C5 Aircross rappresenta la sintesi del rinnovamento della gamma Citroën, completato in meno di due anni. Oltre alle versioni ibride – Hybrid 145 Automatic e Plug-In Hybrid 225 Automatic – il modello è disponibile per la prima volta anche in configurazione 100% elettrica.

La versione Comfort Range offre 210 CV (157 kW) con batteria da 73 kWh e autonomia fino a 520 km, mentre la Long Range, con 230 CV (170 kW) e batteria da 97 kWh, promette un’autonomia fino a 680 km. Una gamma completa che consente alla flotta RCS Sport di adottare ogni forma di elettrificazione, in linea con la crescente attenzione verso la sostenibilità.

Attraversare i paesaggi italiani durante il Giro significa anche assumersi una responsabilità verso l’ambiente. La transizione energetica, nel caso di Citroën, si traduce in soluzioni concrete che uniscono efficienza, comfort e libertà di movimento. Con questa partnership, Citroën non si limita a fornire veicoli di supporto: entra nel cuore di uno degli eventi sportivi più amati del Paese, riaffermando un legame storico con il territorio e con milioni di appassionati. Nel 2026, la carovana rosa avrà un nuovo compagno di viaggio, pronto a percorrere ogni chilometro con tecnologia, comfort e spirito di squadra.

