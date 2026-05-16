Citroën porta Ami Rip Curl sulla spiaggia di Tonfano: mobilità urbana protagonista al GromSearch

Citroën ha portato la propria idea di mobilità giovane e accessibile direttamente sulla spiaggia di Tonfano, a Marina di Pietrasanta, in occasione di una delle tappe italiane del circuito europeo Rip Curl GromSearch. L’appuntamento, andato in scena mercoledì 13 maggio sulla costa toscana, ha riunito giovani surfisti, famiglie, appassionati e operatori del settore.

Citroën protagonista in Toscana con Rip Curl GromSearch

Il Rip Curl GromSearch è infatti un percorso internazionale pensato per dare spazio ai più giovani, permettendo loro di confrontarsi in acqua, misurare il proprio livello e vivere il surf come esperienza completa. In questo scenario, Citroën si è inserita in modo naturale, confermando il proprio ruolo di partner attivo dell’evento. Il marchio ha portato in riva al mare un ecosistema di esperienze pensate per unire mobilità, intrattenimento e dialogo diretto con il pubblico. Una presenza coerente con i valori di libertà, semplicità e vicinanza alle persone che caratterizzano da sempre l’identità della casa francese.

L’evento ha coinvolto circa 120 surfisti under 16 e ha richiamato oltre 1.000 persone tra spettatori, famiglie e addetti ai lavori. Le giornate sono state scandite dalle batterie del mattino, dalle finali del pomeriggio e dai momenti celebrativi serali. Tonfano si è così trasformata in un piccolo hub dedicato allo sport, al mare e al lifestyle outdoor, dove la competizione ha dialogato con momenti di incontro più informali e partecipati.

Al centro delle attività Citroën c’era una activation zone dedicata, pensata per avvicinare il pubblico al mondo del marchio. Qui partecipanti e visitatori hanno potuto scoprire i prodotti, prendere parte ad attività di engagement e vivere un’esperienza costruita intorno a un’idea di mobilità urbana semplice, pratica e accessibile. Non una presenza puramente espositiva, ma un modo per raccontare il brand attraverso il contatto diretto con le persone.

Protagonista della presenza Citroën è stata Ami Rip Curl, compatta, originale e subito riconoscibile. La serie speciale ha interpretato bene lo spirito dell’evento: giovane, libera, non convenzionale e profondamente legata al mondo outdoor. Ami Rip Curl rafforza infatti il legame tra la microcar elettrica Citroën e un immaginario fatto di mare, movimento, tempo libero e libertà personale.

La scelta di portare Ami Rip Curl in un contesto come il GromSearch appare particolarmente coerente. Da un lato c’è una community giovane, dinamica e attenta a esperienze autentiche; dall’altro una soluzione di mobilità pensata per muoversi con semplicità negli spazi urbani e nelle località di vacanza. In questo incontro, la microcar diventa qualcosa di più di un mezzo: un simbolo di indipendenza, leggerezza e praticità quotidiana.

La presenza di Ami Rip Curl sulla spiaggia di Tonfano non si è limitata all’esposizione statica. Il modello è entrato nel racconto dell’evento e nelle attività dinamiche, diventando uno dei simboli visivi della tappa italiana. Una scelta che ha permesso a Citroën di parlare a un pubblico giovane e sensibile a nuove forme di mobilità, ma anche a famiglie e appassionati interessati a soluzioni pratiche, distintive e vicine alla vita di tutti i giorni.

Il marchio ha contribuito anche alla visibilità complessiva del GromSearch attraverso materiali presenti nell’area evento, premi ufficiali e contenuti digitali. La parte social ha avuto un ruolo importante, con video recap, contenuti dedicati e attivazioni online pensate per amplificare il racconto della tappa, coinvolgendo atleti, influencer e creator legati al circuito.

L’appuntamento toscano rientra nel calendario europeo 2026 del Rip Curl GromSearch, che tocca alcune delle destinazioni più rappresentative del surf internazionale. Un format che continua a mettere insieme competizione, cultura del mare e lifestyle, offrendo ai giovani atleti non solo una gara, ma anche un’occasione concreta di visibilità, crescita e condivisione. Per Citroën, la tappa di Marina di Pietrasanta è stata anche l’occasione per rafforzare il proprio legame con territori, passioni autentiche e nuove generazioni.

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