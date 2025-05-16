Citroën protagonista dell’ottava puntata di “Urban Green” su Rai Due da Bari con C3 Aircross e il Giro-E

Citroën è ancora una volta protagonista del programma di Rai Due “Urban Green” giunto alla sua ottava puntata, come del resto avvenuto anche con le precedenti puntate. La trasmissione andrà in onda come ogni sabato alle ore 10 sul secondo canale nazionale. In questa puntata che si terrà da Bari la casa francese accenderà i riflettori sulla Nuova C3 Aircross e il progetto Giro-E. Il programma televisivo che racconta come si sta trasformando la mobilità che diventa sempre più sostenibile, dopo Torino, Genova, Reggio Emilia, Padova, Roma, Milano e Mantova approda dunque a Bari.

Citroën racconta la mobilità sostenibile su “Urban Green”

Come dicevamo poc’anzi, protagonista della puntata è ancora una volta la nuova C3 Aircross, il SUV compatto che con i suoi 4,39 m rappresenta una sorta di mix tra robustezza, modularità e comfort. Questo modello si conferma dunque come l’ideale per le famiglie e per tutti coloro che sono alla ricerca di un’auto pratica e spaziosa. La puntata racconta la partecipazione di Citroën al Giro-E, evento ciclistico parallelo al Giro d’Italia dedicato alle bici a pedalata assistita. Partito da Ostuni, in Puglia, il Giro-E promuove mobilità elettrica e uno stile di vita sano. La C3 Aircross è l’auto ufficiale che accompagna atleti, staff e media. In puntata anche un’intervista a Massimo Tabini, divulgatore scientifico e leader del Citroën Fly Team, che parla di mobilità sostenibile e scelte responsabili per il futuro del pianeta.

