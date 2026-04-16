Mercedes CLA 250+ 2026: la prova dell’elettrica che convince nei fatti

C’è stato un periodo, nemmeno troppo lontano, in cui parlare di auto elettriche significava inevitabilmente affrontare tre argomenti: autonomia, tempi di ricarica e quella leggera ansia da “arriverò o no?”. Una specie di thriller energetico in cui il colpo di scena era trovare una colonnina libera. Con la nuova Mercedes-Benz CLA elettrica 2026, però, il copione cerca di cambiare. Perché quando una berlina compatta dichiara quasi 800 km di autonomia WLTP, la domanda smette di essere “dove ricarico?” e diventa semmai “quando mi fermo per un caffè?”.

Non è solo una questione di numeri. Questa CLA segna un passaggio chiave per Mercedes, che abbandona definitivamente l’approccio più sperimentale della famiglia EQ per tornare a un linguaggio più concreto, più riconoscibile. Ufficialmente non è EQ CLA, ma semplicemente CLA elettrica. Quindi si bada alla sostanza. E lei da tanto. Ma chiede anche tanto a livello di prezzo.

Dimensioni

La terza generazione della Mercedes-Benz CLA cresce senza stravolgersi. Con una lunghezza di 4,72 metri supera di fatto i confini tradizionali del segmento C, avvicinandosi alle dimensioni di una Classe C. L’incremento rispetto alla precedente è contenuto, circa 3,5 cm. Rimane invece invariata la filosofia, una berlina a quattro porte con linea da coupé, dove lo stile continua a dettare legge, anche a costo di qualche compromesso in termini di abitabilità posteriore e bagagliaio. Non vi ho detto larghezza e altezza? Beh, rimedio subito: rispettivamente 186 cm e 147 cm.

Estetica e design

Mercedes cambia direzione rispetto alla “stagione EQ” e torna a un linguaggio da una parte é più tradizionale, ma da un’altra parte é un po’ troppo tondeggiante per i miei gusti. Il risultato è una CLA comunque abbastanza riconoscibile, meno EQ “vecchio stampo e più coerente” con il resto della gamma. Il lavoro sull’aerodinamica è evidente. Il Cx di 0,21 è tra i migliori della categoria e non è un numero da brochure, ma un dato che si riflette direttamente sui consumi. Il frontale è dominato da un pannello chiuso che integra la stella e una costellazione di 142 elementi luminosi, mentre i gruppi ottici, anteriori e posteriori, riprendono il logo Mercedes nella grafica interna. Un dettaglio che di notte funziona quasi come una firma. La fiancata resta pulita, con maniglie a filo, un po troppo grandi, e superfici tese. La silhouette è quella classica della CLA, con il tetto che scende verso la coda. Nulla di rivoluzionario, ma è gli da un piglio elengante.

Interni e abitabilità

L’abitacolo segna una discontinuità più netta rispetto all’esterno. La plancia è dominata dall’interfaccia digitale basata sul nuovo MB.OS, sistema sviluppato internamente da Mercedes. Di serie troviamo una strumentazione da 10,3 pollici e un display centrale da 14 pollici, mentre con il Superscreen si aggiunge un terzo schermo lato passeggero, optional. Se optiamo per la sola plastica a vista, la plancia ne risulterà un po vuota con tutto questo spazio a disposizione.

La qualità percepita è complessivamente buona, anche se non impeccabile in ogni dettaglio. Alcuni materiali convincono meno rispetto all’impatto visivo generale, molto scenografico. L’ergonomia resta il punto più discutibile: molte funzioni passano dal touch e non sempre sono immediatamente accessibili. In questo senso, l’assistente vocale, integrato anche con ecosistemi come ChatGPT e Gemini, diventa più una necessità che un vezzo. Sul piano dello spazio, la piattaforma MMA lavora bene, ma non tutto è perfetto. Davanti si viaggia comodi, con una posizione di guida naturale, elemento non scontato su un’elettrica, eppure questo tunnel centrale di plastica cosi alto non da molto ne sul profilo dell’estetica ne di quella dell’ergonimicità visto che gli oggetti che si possono mettere al di sotto sono poi scomodi da raggiungere. Dietro, lo spazio per le gambe è buono, ma non eccellente visto che la presenza della batteria fa rialzare le ginocchia in una posizione che per alcuni potrà non essere comodo, mentre lo spazio per la testa risente della linea del tetto.

Bagagliaio

La capacità del vano posteriore è di 405 litri, un valore nella media della categoria. Il vero valore aggiunto è però il frunk da 101 litri, soluzione ancora poco diffusa che permette di separare i cavi di ricarica dal resto dei bagagli. Un dettaglio pratico che, nell’uso quotidiano, fa più differenza di quanto si pensi. Anche qui c’è qualche cosa da segnalare. Il bagagliaio ha una bocca non larga, un gradino importante in entrata e gli oggetti che posizioneremo in fondo, non saranno troppo comodi da raggiungere.

Motori

La versione protagonista della prova è la CLA 250+, configurazione a trazione posteriore con un singolo motore elettrico da 200 kW (272 CV) e 335 Nm di coppia.

Le prestazioni sono in linea con il posizionamento:

-0-100 km/h in 6,7 secondi

-Velocità massima di 210 km/h

La batteria da 85 kWh alimenta il sistema, mentre uno degli elementi tecnici più interessanti è il cambio a due rapporti, soluzione rara sulle elettriche. La prima marcia privilegia lo spunto, la seconda riduce i consumi alle alte velocità.

La maggior parte dei veicoli elettrici usa un solo rapporto perché la coppia del motore elettrico è già molto alta a qualsiasi regime. Tuttavia, un cambio a due rapporti permette di avere più efficienza alle alte velocità e prestazioni brillanti alle basse, soprattutto su modelli premium dove si cerca il massimo dell’efficacia sia su strada che in accelerazione. L’architettura a 800 Volt è il vero pilastro del progetto, perché consente di aumentare la potenza di ricarica senza incrementare le perdite energetiche.

Prova su strada

Su strada, la CLA conferma una vocazione chiara: comfort prima di tutto. In città, le sospensioni assorbono bene le asperità, isolando l’abitacolo. Non è un dettaglio, perché molte elettriche, complice il peso, tendono a essere più rigide. Fuori dai centri urbani emerge un comportamento equilibrato. Il baricentro basso, grazie alla batteria, aiuta nella stabilità, mentre la distribuzione dei pesi contribuisce a un assetto prevedibile. Nelle curve veloci la vettura resta composta, senza reazioni brusche. La spinta è immediata, come da tradizione elettrica, ma mai aggressiva. L’accelerazione è progressiva, quasi educata. In altre parole, non è un’auto che cerca il colpo di scena, ma la continuità. Buono il comfort acustico, con un isolamento efficace dai rumori esterni. Il sistema di frenata rigenerativa regolabile consente anche la guida one pedal, trasformando il traffico urbano in qualcosa di più gestibile.

Consumi

I dati rilevati durante la prova raccontano una storia interessante.

-15 kWh/100 km nel ciclo combinato reale

nel ciclo combinato reale -13-14 kWh/100 km in città

-meno di 18 kWh/100 km in autostrada a 130 km/h

Numeri che confermano l’efficienza del sistema, ma non arrivano agli 800 km promessi. Tradotto in autonomia reale, significa:

-oltre 650 km in urbano

-circa 470 km in autostrada

Ricarica e autonomia

La CLA sfrutta appieno l’architettura a 800 Volt.

-fino a 320 kW in DC

-circa 310 km recuperati in 10 minuti

-10-80% in poco più di 20 minuti

In corrente alternata, la ricarica è da 11 kW (0-100% in circa 9 ore), con possibilità di salire a 22 kW tramite optional. L’autonomia dichiarata è di 792 km WLTP, valore che, pur difficilmente replicabile nella realtà, resta indicativo di un’efficienza superiore alla media. Un dettaglio da segnalare riguarda la compatibilità con le colonnine DC a 400V, disponibile solo a pagamento. Una scelta tecnica che può incidere nella vita quotidiana.

Allestimenti

La vettura in prova monta il pacchetto AMG Line Plus, che introduce:

-volante sportivo

-sedili con poggiatesta integrato

-cerchi da 19″

-dettagli estetici dedicati

A questo si aggiunge il pacchetto Premium, che include il Superscreen e l’impianto audio Burmester. La logica è quella classica Mercedes, una buona base da personalizzare, ma con una lista optional che può far salire rapidamente il prezzo.

Prezzi

In Italia, la CLA elettrica parte da 50.608 euro. La 250+ oggetto della prova richiede almeno 56.660 euro. Gli optional incidono in modo significativo:

-AMG Line da 2.440 euro

-pacchetto Premium da 5.080 euro

Il prezzo finale, quindi, può superare facilmente i 60.000 euro.

Pro e contro

Pro

-Efficienza ai vertici della categoria

-Autonomia reale convincente anche in autostrada

-Comfort elevato e guida rilassante

Contro

-Ergonomia migliorabile, troppo touch

-Qualità percepita non sempre uniforme

-Alcune funzioni di ricarica disponibili solo come optional

Mercedes Cla 250+ EQ

Motore Elettrico Potenza 272 Cv Coppia 335 Nm Accelerazione 0-100 6,7 secondi Velocità massima 210 km/h Trazione Posteriore Lunghezza 4.723 mm Larghezza 1.885 mm Altezza 1.468 mm Passo 2.790 mm Bagagliaio posteriore 405 l Bagagliaio anteriore 101 l Peso 2.055 kg Autonomia 792 km Batteria 85 kWh Consumo omologato 12,3 kWh/100km Potenza massima ricarica 320 kW Prezzo 56.665 euro

Rate this post