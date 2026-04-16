Milano Design Week 2026: videowall e auto iconiche in Via Tortona

La Milano Design Week 2026 avrà sempre più l’auto al centro, con un numero in costante crescita di brand presenti, tra installazioni, anteprime ed eventi dedicati. All’appuntamento milanese ci saranno anche Milano Monza Motor Show e Salone Auto Torino, con la mostra “10 anni di Saloni dell’Auto all’aperto”. Un racconto di dieci anni di eventi attraverso un’installazione, che unisce un videowall di 50 metri ed una selezione di vetture iconiche.

Tre aree tematiche

Le vetture saranno organizzate i tre diverse aree tematiche, riflettendo quanto avviene negli appuntamenti con i saloni all’aperto: le auto sportive, le concept ed edizioni limitate e la mobilità elettrica. Tre anime differenti, con un unico denominatore, la passione per le auto e la possibilità di vederle all’aria aperta, gratuitamente, nel cuore della Design Week, in Via Tortona 35.

Il mondo della competizione è rappresentato dalla Ferrari 296 Challenge, la vettura protagonista del monomarca Ferrari Challenge Europe e del Campionato Italiano Gran Turismo, che sarà portata in pista nella stagione 2026 dal team MRNC12 tutto femminile con le pilote Laura Villars e Federica Levy. Saranno presenti a Milano anche la prima Dallara Stradale e la Lamborghini Huracán Super Trofeo Evo 2, sviluppata per il campionato monomarca Lamborghini e grande protagonista del Campionato Italiano Gran Turismo, guidata da Andrea Levy e Federica Levy nel 2025.

Quattro modelli saranno, invece, rappresentanti dell’area dedicata ai prototipi ed alle serie limitati. Si parte dalla Italdesign Nissan GT-R50, l’edizione celebrativa realizzata per festeggiare i 50 anni della GT-R e di Italdesign, per poi passare alla Pininfarina Honda HP-X, concept del 1984 che anticipò la NSX, con design a cuneo, soluzioni aerodinamiche avanzate e uso pionieristico di materiali compositi. Le altre due vetture esposte saranno la BMW Skytop, un modello esclusivo che verrà prodotto in soli 50 esemplari al mondo, e la GFG Style Vision 2030 Desert Raid, un hyper SUV elettrico a trazione integrale, estremo e distintivo, progettato da Fabrizio Giugiaro.

La mostra guarda anche al futuro e, quindi, anche alla mobilità elettrica. Partendo dalla Porsche Taycan Turbo GT in configurazione racing, protagonista del nuovo monomarca elettrico Porsche Taycan Rush Championship 2026, con la livrea del team Eurocar dedicata alla città di Torino. L’altro modello protagonista sarà la Pininfarina Battista Nino Farina, hypercar elettrica da 1.900 CV, rappresenta la sintesi tra prestazioni estreme e raffinatezza stilistica.

Il videowall

Non solo le vetture, ma anche il videowall per raccontare la storia dei 10 anni di saloni all’aperto. Dalla parata davanti al Duomo di Milano, simbolo della ripartenza post-pandemia, al passaggio di una monoposto Red Bull di Formula 1 in via Roma a Torino, fino alle parate di supercar nel centro cittadino e alla Mole Antonelliana illuminata con i loghi delle case automobilistiche.

Il racconto si completa con le hypercar Pagani protagoniste in pista con il programma Arte in Pista, tra performance e il rombo inconfondibile dei V12. Scorrono inoltre le President Parade, con i vertici dell’industria al volante, e la sfilata che a Torino, nel 2024, ha ripercorso cento anni di storia della mobilità.

Inaugurazione il 20 aprile

Questa speciale mostra ‘10 anni di Saloni dell’Auto all’aperto’ sul format ideato da Andrea Levy, con il videowall e la presenza dei modelli di auto iconici, sarà inaugurata il prossimo lunedì 20 aprile, alle ore 9.30, in Via Tortona 35 a Milano. Sarà poi aperta gratuitamente al pubblico per tutta la durata della Milano Design Week 2026, fino a domenica 26 aprile.

Gli appuntamenti del 2026

Il format dei saloni automobilistici all’aperto non si ferma certo con i 10 anni e questa mostra, perché nel 2026 sono previsti due nuovi appuntamenti. Dal 26 al 28 giugno si terrà la nuova edizione di MIMO Milano Monza Motor Show all’iconico autodromo della città brianzola, mentre dall’11 al 13 settembre si terrà Salone Auto Torino nel centro del capoluogo piemontese.

Entrambi gli eventi continueranno a rappresentare un punto di incontro tra industria, istituzioni, media e pubblico, nel segno di un format che negli ultimi dieci anni ha portato i motor show nelle città italiane, ridefinendo il modo di viverli. Con ingresso gratuito e con diversi eventi correlati, non legati solamente alla tradizionale esposizione delle vetture.

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