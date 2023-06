Cupra: Sebastien Loeb con ABT per la tappa italiana di Extreme E

Sebastien Loeb si unisce al team ABT Cupra per la tappa italiana del campionato di Extreme E, in programma in Sardegna nel weekend dell’8-9 luglio. Il pluricampione iridato di rally e già vincitore del campionato Extreme E nel 2022 sarà al volante di una Cupra Tavascan XE, in coppia con Klara Andersson, astro nascente del rallycross.

“Non vedo l’ora di tornare all’Extreme E, dopo le due stagioni passate – le parole del pilota francese, su questa nuova avventura con Cupra – È una competizione simile al Rallycross, quindi penso di essere al passo con gli altri e sono pronto a combattere. Sarà anche bello scoprire un nuovo team e incontrare di nuovo Klara”.

Un campionato sostenibile e inclusivo

L’Extreme E è un campionato disputato con vetture elettriche in off-road, in ambienti naturali minacciati dal cambiamento climatico per evidenziare come prevenire ulteriori danni e contribuire alla sostenibilità. Inoltre, una delle caratteristiche principale sono le coppie di piloti composte da uomini e donne, come raramente avviene nelle principali competizioni automobilistiche.

Terza tappa

L’appuntamento in Sardegna è la terza tappa del campionato Extreme E ed è denominato Island X Prix. “Vogliamo lottare per podi e vittorie – le parole di Xavi Serra, responsabile della sezione Racing del marchio spagnolo – Far parte della Cupra Tribe è una questione di spirito e mentalità”.

Loeb sostituirà Nasser Al-Attiyah, impegnato contemporaneamente nella Baja World Cup. Il campionato si chiuderà poi con le ultime due tappe: il 16-17 settembre in Amazzonia o in USA ed il 2-3 dicembre ad Antofagasta, in Cile.

