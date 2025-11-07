Roma: al via le domeniche ecologiche, stop al traffico il 9 novembre

La prossima domenica ci sarà il blocco del traffico a Roma. Si tratta, infatti, della prima ‘domenica ecologica’ nella Capitale, a cui ne faranno seguito altre quattro nei prossimi mesi. Lo stop è previsto, nella zona ZTL ‘Fascia verde’, dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 17 alle 20. Il blocco è per le vetture con motore endotermico, mentre le ibride ed elettriche potranno circolare.

I veicoli bloccati e chi può circolare

Entrando più nel dettaglio, non potranno circolare tutte le vetture diesel e le auto a benzina fino ad Euro 5 compreso. Invece, non avranno problemi di circolazioni le vetture benzina Euro 6, le auto elettriche, le ibride ed anche i modelli GPL e metano, però solo da Euro 3 in avanti.

C’è poi anche un’altra lunghissima serie di deroghe: dai taxi agli NCC, dalle vetture di pronto intervento a quelle di polizia e sicurezza, passando per i medici, i giornalisti, i commercianti ambulanti dei mercati domenicali, le vetture di car sharing e le persone invalide. E molte altre.

Cinque domeniche di stop

Come dicevamo, saranno cinque le domeniche di blocco del traffico a Roma. Dopo quella del 9 novembre, lo stop è previsto per domenica 7 dicembre, mentre le tre date successive saranno comunicate successivamente. Saranno comunque nel periodo invernale.

La ZTL Fascia Verde

Lo stop delle auto nelle domeniche ecologiche è all’interno della ZTL Fascia Verde, cioè l’ampia zona a traffico limitato, all’interno del Grande Raccordo Anulare, che include anche il centro storico e l’anello ferroviario, con anche alcune zone molto più periferiche all’interno della Capitale.

