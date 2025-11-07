Roma: al via le domeniche ecologiche, stop al traffico il 9 novembre

Divieto per le vetture diesel e per le benzina fino ad Euro 5

di Fabio Cavagnera7 Novembre, 2025
Roma: al via le domeniche ecologiche, stop al traffico il 9 novembre

La prossima domenica ci sarà il blocco del traffico a Roma. Si tratta, infatti, della prima ‘domenica ecologica’ nella Capitale, a cui ne faranno seguito altre quattro nei prossimi mesi. Lo stop è previsto, nella zona ZTL ‘Fascia verde’, dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 17 alle 20. Il blocco è per le vetture con motore endotermico, mentre le ibride ed elettriche potranno circolare.

I veicoli bloccati e chi può circolare

Entrando più nel dettaglio, non potranno circolare tutte le vetture diesel e le auto a benzina fino ad Euro 5 compreso. Invece, non avranno problemi di circolazioni le vetture benzina Euro 6, le auto elettriche, le ibride ed anche i modelli GPL e metano, però solo da Euro 3 in avanti.

C’è poi anche un’altra lunghissima serie di deroghe: dai taxi agli NCC, dalle vetture di pronto intervento a quelle di polizia e sicurezza, passando per i medici, i giornalisti, i commercianti ambulanti dei mercati domenicali, le vetture di car sharing e le persone invalide. E molte altre.

Cinque domeniche di stop

Come dicevamo, saranno cinque le domeniche di blocco del traffico a Roma. Dopo quella del 9 novembre, lo stop è previsto per domenica 7 dicembre, mentre le tre date successive saranno comunicate successivamente. Saranno comunque nel periodo invernale.

La ZTL Fascia Verde

Roma: al via le domeniche ecologiche, stop al traffico il 9 novembre

Lo stop delle auto nelle domeniche ecologiche è all’interno della ZTL Fascia Verde, cioè l’ampia zona a traffico limitato, all’interno del Grande Raccordo Anulare, che include anche il centro storico e l’anello ferroviario, con anche alcune zone molto più periferiche all’interno della Capitale.

Rate this post
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in Auto

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Articoli correlati

Array
(
)

Ultime news

Foto

Alpine A290 GTS - Atelier Alpine Maserati - Ritorno a Modena Jaecoo 5 2025 - Prova Toscana Omoda 5 SHS-H 2025 - Prova Toscana Maserati GranTurismo Rosso Velluto e GranCabrio Oro Lirico Renault Twingo 2026 - Foto Parigi Formula E - Monoposto GEN4 Mercedes CLA Hybrid 2026 Lexus LBX Vibrant Edition Alfa Romeo - Maserati - BOTTEGAFUORISERIE Alfa Romeo Junior edizione Milano Cortina 2026 Display Samsung - Concessionari Stellantis Tutte le foto