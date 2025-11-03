Dacia Duster 2026: aperti gli ordini del nuovo SUV ibrido con motori mild-hybrid 140 e hybrid 155

Dacia annuncia l’apertura degli ordini per il nuovo Duster con le aggiornate motorizzazioni ibride che caratterizzano il model year 2026 dell’apprezzato B-SUV vero e proprio best-seller del marchio e assoluto protagonista del segmento, come testimoniano gli oltre 2,2 milioni di esemplari venduti nei 13 anni di carriera del modello.

Sempre capace di rinnovarsi ed evolversi, ma rimanendo fedele al concetto di essenzialità e pragmatismo che ne hanno decretato il suo successo sul mercato, Dacia Duster è ora ordinabile con due nuove motorizzazioni elettrificate che incrementano potenza e piacere di guida rispetto alle versioni precedenti: il mild-hybrid 140 (che sostituisce il mild-hybrid 130) e l’hybrid 155 (già presente nella gamma di Bigster e che prende il posto dell’hybrid 140). Entrambi beneficiano dell’avviamento in elettrico e permettono di circolare in città in modalità 100% elettrica per l’80% del tempo.

Dacia Duster mild-hybrid 140

La motorizzazione mild-hybrid 140 combina un motore benzina turbo a tre cilindri da 1.2 litri di nuova generazione sul ciclo Miller con un sistema ibrido leggero a 48 V e un cambio manuale a 6 rapporti. Questo powertrain, che beneficia anche di frenata rigenerativa che consente di ricaricare la batteria da 0,8 kWh durante la guida, permette di ridurre i consumi medi di circa il 10%, per un valore dichiarato di 5,4 l/100 km, a fronte di emissioni di CO2 di 122 g/km.

Dacia Duster hybrid 155

Il Duster hybrid 155 invece mette insieme un motore benzina a quattro cilindri da 109 CV, due motori elettrici (un motore da 50 CV e uno starter/generatore ad alta tensione), una batteria da 1,4 kWh (230 V) e un cambio automatico elettrificato, con quest’ultimo che, grazie all’assenza di frizione, è dotato di quattro rapporti per il motore termico e altri due altri per quello elettrico. La motorizzazione hybrid 155 consente a Duster di offrire un consumo combinato dichiarato di 4,6 l/100 km (-8% rispetto all’hybrid 140 che sostituisce) ed emissioni di CO2 di 105 g/km (-7 g/km rispetto all’hybrid 140).

Novità anche sulle dotazione degli allestimenti più completi

Con il lancio delle nuove motorizzazioni, la dotazione di Duster si arricchisce sulle versioni alto di gamma, con l’aggiunta della regolazione lombare del sedile conducente (su Journey) e il cruise control adattivo per i motori ibridi, di serie su Journey e in optional su Extreme. Tenendo fede al proprio posizionamento di mercato, le nuove motorizzazioni ibride di Dacia Duster mantengono lo stesso prezzo delle motorizzazioni precedenti, ad eccezione degli allestimenti Journey ed Extreme che prevedono un aumento di 50 euro.

