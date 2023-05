Dacia Spring 65 2023: la PROVA su strada col motore da 65 CV [FOTO]

Dacia Spring – Il mondo dell’elettrico a costo più contenuto, come da filosofia di brand. Dacia ha presentato, due anni fa, la Spring, il primo modello a zero emissioni, con già 10.000 ordini in Italia. Ora il modello 100% elettrico si evolve e propone una nuova motorizzazione, da 65 cavalli. Per aumentare l’agilità ed il piacere di guida, mantenendo praticamente inalterata l’autonomia, con 220 chilometri dichiarati nel ciclo WLTP combinato e 305 km in un contesto esclusivamente cittadino.

Proprio in questo scenario abbiamo avuto l’occasione di metterci al volante di questa versione, sulle strade di Vienna e dintorni, per avere le prime impressioni di guida sulla nuova Dacia Spring 65, in attesa di poterla testare in maniera più completa, nel corso dei prossimi mesi. Ricordiamo che questa versione della citycar a zero emissioni del marchio del Gruppo Renault, arriverà sulle strade italiane nel corso della prossima estate, con le prime consegne previste per il mese di luglio.

Le caratteristiche

Le dimensioni di questa nuova versione sono identiche a quella precedente, che abbiamo già avuto modo di provare approfonditamente nel nostro ‘Com’è & Come va’. Ricapitolando, la Dacia Spring ha una lunghezza di 3,73 metri, un’altezza di 1,51 metri, una larghezza di 1,58 metri ed un passo di 2,42 metri per i quattro passeggeri per cui è omologata, con spazio per chi si siede dietro, se gli occupanti anteriori non sono troppo alti. Il bagagliaio ha una capienza da 290 a 620 litri e può ospitare un discreto numero di bagagli, seppur con uno scalino non comodo nella soglia di carico.

La Dacia Spring 65 è disponibile solamente con l’allestimento top di gamma Extreme, che presenta alcuni dettagli estetici distintivi, rispetto alle altre versioni. In primis, per la nuova colorazione Blu Ardesia, con alcuni elementi in rame a contrasto, come le barre al tetto, le calotte degli specchietti, il logo sui cerchi ed il logo Dacia sul portellone posteriore. Inoltre, è presente uno stripping con motivo topografico sulle portiere anteriori, così come sulla protezione delle soglie sottoporta.

Interni e tecnologia

Anche l’abitacolo, pur con un po’ di plastiche, propone alcuni elementi legati a questo allestimento, come i motivi distintivi presenti sul tappetino all’anteriore, oppure il rame visibile sui pannelli delle portiere anteriore, sul profilo delle bocchette di aerazione e su quello dello schermo dell’infotainment. Inoltre, i sedili in tessuto presentano delle impunture in rame, con l’emblema Dacia Link ricamato in rilievo. C’è anche un buono spazio, con 23,1 litri di vani portaoggetti.

Non manca, ovviamente, un po’ di tecnologia. La Dacia Spring 65 presenta il sistema multimediale Media Nav con touchscreen da 7 pollici, da cui accedere alle funzioni di intrattenimento e navigazione, con la compatibilità smartphone con Apple CarPlay e Android Auto. Non wireless, ma tramite l’unica presa USB presente nell’abitacolo. A proposito di connettività, tramite l’app MY Dacia è possibile monitorare via smartphone molti dati, tra cui autonomia, ricarica e livello batteria.

Prova su strada

Ora è tempo di metterci al volante della Dacia Spring 65, il modello spinto dal motore sincrono a magneti permanenti da 65 cavalli e 113 Nm di coppia massima, abbinato alla batteria agli ioni di litio da 26,8 kWh. Quest’ultima è la stessa della versione 45, mantenendo appunto circa la stessa autonomia, “perché i nostri clienti percorrono di media circa 30 chilometri al giorno e non hanno la necessità di una batteria più grande – spiegano da Dacia – Così abbiamo mantenuto grande agilità”.

Effettivamente, la vettura del marchio romeno si mostra più brillante, rispetto alla versione base da 45 cavalli (comunque sempre a listino), con una maggiore spinta, quando si preme l’acceleratore. Utilizzando la modalità Eco, l’altra disponibile premendo il tasto sotto lo schermo centrale, si perde un po’ di spinta e viene limitata la velocità massima a 100 km/h, rispetto ai 125 km/h della modalità classica. Con il nuovo motore viene risparmiato il 28% del tempo per l’accelerazione 0-100 km/h.

L’agilità è uno dei punti di forza della citycar elettrica Dacia, con uno sterzo leggero e con un angolo di sterzo che permette di effettuare le manovre con grande semplicità, sfruttando anche le dimensioni ridotte della vettura. A supportarle, poi ci sono anche sensori di parcheggio posteriori e retrocamera, che completano la dotazione di ADAS, composta anche dalla frenata automatica d’emergenza, dall’accensione automatica delle luci e dal limitatore di velocità.

Buona la visibilità, sia anteriore che posteriore, pur ovviamente non avendo un lunotto così grande, mentre viaggiando in autostrada, potrebbe essere migliore l’insonorizzazione. Pur non sentendo il motore, essendo un modello 100% elettrico, sono abbastanza presenti i fruscii ed il rotolamento degli pneumatici. Così come le sospensioni sono tarate in maniera abbastanza rigida, facendo così sentire un po’ le imperfezioni del terreno, come buche o tratti di pavé, soprattutto nei tratti cittadini.

Autonomia e ricarica

La nuova Spring 65, come dicevamo, ha un’autonomia dichiarata di 220 chilometri nel ciclo combinato WLTP, salendo fino a 305 km in un contesto cittadino. Non abbiamo potuto verificare nel complesso questi dati, però possiamo dire che, nel nostro percorso di 60 chilometri, tra due tratte in autostrada e poi nel cittadino all’interno di Vienna, siamo passati dal 100 al 65% della batteria. Aspettando una vera prova completa, pare non troppo distante dal dato WLTP dichiarato.

Passando alla ricarica, la vettura è fornita del cavo monofase da 6,6 kWh. La ricarica può avvenire in diverse modalità, dalla presa di casa alle colonnine rapide. Con la classica presa domestica servono 13h30′ per recuperare il 100% della batteria, con la Wallbox da 3,7 kW il tempo si riduce ad otto ore e mezza, con la Wallbox da 7,4 kW scende a poco meno di 5 ore e con la ricarica rapida DC recupera fino all’80% in 56′.

Uscita e prezzi

La Dacia Spring 65 è disponibile per gli ordini già da gennaio, mentre l’arrivo in concessionaria è previsto per luglio. Il prezzo è pari a 23.200 euro, con unico allestimento Extreme. Con gli incentivi statali, però il costo scende a 16.200 euro con gli incentivi statali (addirittura a 12.200 in Lombardia, con anche gli incentivi regionali).

Dacia Spring 65 2023: scheda tecnica

Dimensioni: 3,73 m lunghezza x 1,58 m larghezza x 1,51 m altezza x 2,42 m passo

Motore: elettrico da 65 CV e 113 Nm di coppia

Batteria: 26,8 kWh

Trazione: anteriore

Accelerazione: da 0 a 100 km/h in 13,7″

Allestimenti: Extreme

Bagagliaio: da 290 a 620 litri

Autonomia: 220 km WLTP

Prezzo: Da 23.200 €

