DFSK E5 Plus, il nuovo SUV ibrido plug-in a 7 posti debutta all’Automotive Dealer Day

La DFSK E5 Plus sarà protagonista dell’Automotive Dealer Day di Verona, la manifestazione automobilistica B2B che quest’anno va in scena dal 19 al 21 maggio, dove il nuovo SUV ibrido plug-in di segmento D, modello top di gamma del brand, si metterà in mostra in vista del debutto sul mercato italiano. Con DFSK E5 Plus PHEV, China Car Company, distributore esclusivo del brand cinese in Italia, punta a conquistare famiglie e automobilisti alla ricerca di tanto spazio, tecnologia funzionale e consumi contenuti.

Linee slanciate, dettagli curati

La DFSK E5 Plus si presenta con un design elegante e minimalista a disegnare un SUV di dimensioni generose ma senza eccedere, parliamo di un veicolo che misura 4,76 metri in lunghezza, per poco più di 1,86 m in larghezza, con un passo di 2.758 mm in grado di garantire un abitabilità significativa. La silhouette della E5 Plus è progettata per garantire buone performance aerodinamiche, come racconta un Cx di 0,34, valore di tutto rispetto per un D-SUV. Dotato di cerchi da 19 pollici, la DFSK E5 Plus propone una gamma di sei colori carrozzeria, tutti ispirati al mondo della natura: Midnight Black, Moonlight silver, Nebula White, Lunar Grey, Aurora Green e Sand Grey.

Sette posti, comfort da prima classe

L’abitacolo della DFSK E5 Plus propone rivestimenti interamente in pelle a caratterizzare uno spazio progettato per 7 persone con comfort reale su tutte e tre le file: 917 mm di spazio per le gambe in prima fila, 815 in seconda, 785 in terza. I sedili della seconda fila sono scorrevoli con schienale reclinabile fino a 125 gradi, mentre quelli di seconda e terza fila si abbattono in configurazione 4/6, creando un piano di carico completamente piatto che misura una lunghezza fino a 1,9 metri. Il bagagliaio raggiunge i 465 litri di capacità di carico in configurazione a 5 posti, mentre si riduce a 187 litri col layout a 7 posti.

Motore ibrido plug-in con 120 km d’autonomia elettrica

Sotto il cofano della DFSK E5 Plus c’è un powertrain ibrido plug-in che combina un motore termico da 1.5 litri da 70 kW (95 CV) ed un’unità elettrica, montata all’anteriore, da 160 kW (214 CV), abbinato al cambio automatico E-CVT. Ad alimentare la componente elettrica c’è una batteria da 25,3 kWh che permette al SUV di muoversi fino a 120 km in modalità esclusivamente elettrica, valore più che sufficiente per una guida urbana quotidiana costantemente a zero emissioni, mentre il dato dell‘autonomia complessiva dichiarata è di oltre 1.200 km. Il consumo combinato (ciclo WLTP) è di 6,4/100 l/km con emissioni CO2 (WLTP) di 22 g/km. Il SUV supporta inoltre la ricarica rapida che permette di passare dal 30 all’80% delle capacità della batteria in 28 minuti.

Tecnologia a tutto campo

Sul fronte delle dotazioni la DFSK E5 Plus dispone di un ricco equipaggiamento, a partire dal display Full-HD da 15,6 pollici del sistema d’infotainment al centro della plancia, affiancato dalla strumentazione digitale da 8,8 pollici. Oltre al tetto panoramico elettrico, il SUV è dotato di connettività smartphone con Apple CarPlay e Android Auto, oltre a disporre del modulo di ricarica wireless. Nel comparto delle tecnologie di sicurezza attiva troviamo cinque telecamere HD, radar a onde millimetriche e una completa suite Adas che comprende frenata automatica, monitoraggio angoli ciechi, cruise control e telecamere a 360 gradi con visuale sotto il veicolo.

La DFSK E5 Plus sarà disponibile sul mercato italiano dopo l’estate, con un prezzo ancora da definire che sarà annunciato più avanti in avvicinamento al debutto commerciale del veicolo.

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