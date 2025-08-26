DR Automobiles investe 70 milioni a Macchia d’Isernia: nuovi impianti produttivi e 300 assunzioni in arrivo

DR Automobiles annuncia l’avvio del piano di potenziamento industriale attraverso un investimento di 70 milioni di euro destinato alla costruzione di nuovi impianti di produzione nel quartier generale di Macchia d’Isernia, in Molise. Il progetto, che include anche un piano di almeno 300 nuove assunzioni, prevede la produzione completa di nuovi modelli nello stabilimento molisano.

20 milioni di euro in più rispetto al piano iniziale

A luglio, in occasione dell’Expo di Osaka, in Giappone, DR Automobiles aveva annunciato l’investimento relativo al sito molisano, con l’AD del Gruppo, Antonella Tortora, che aveva parlato di 50 milioni di euro. Una cifra che è stata maggiorata con l’aggiunta di ulteriori 20 milioni che, fa sapere la Casa molisana, si è resa necessaria per sostenere un nuovo progetto che sarà annunciato a breve.

Via ai lavori di riconversione del sito della Saxa Gres di Anagni

DR Automobiles fa inoltre sapere che sono già partiti i lavori di rinnovamento del sito industriale della Saxa Gres di Anagni (acquisito da Jarama, società interamente controllata da DR Automobiles) che produceva gres porcellanato e che sarà ora destinato ad alcune delle attività di produzione automobilista del Gruppo. Il sito di Anagni, nel quale saranno impiegati anche 67 lavoratori della Saxa Gres che sono stati assorbiti da DR., riveste un’importanza strategica per il costruttore molisano come sottolinea l’AD Tortola: “Siamo davvero felici di aver raggiunto questo obiettivo. È stato un grande lavoro di squadra tra tutti i soggetti coinvolti, che speriamo possa rappresentare un’opportunità di sviluppo per il nostro gruppo ma anche di crescita per un’area industriale storicamente importante, soprattutto per l’automotive, come quella della provincia di Frosinone”.

Spingere sulla crescita in Italia e all’estero

Il piano d’investimenti di 70 milioni di euro darà ulteriore spinta alla crescita di DR Automobiles Group che attualmente gestisce 7 brand e 28 linee di prodotto, detenendo una quota del 2,56% nel mercato italiano dei privati (2024) e che ha chiuso il primo semestre 2025 con ricavi in crescita del 41% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La strategia espansiva del costruttore molisano non riguarda solo l’Italia ma anche in mercati esteri, con la divisione internazionale del Gruppo DR impegnata per allargare la rete distributiva e di vendita in Spagna, Belgio, Francia, Germania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Romania e Grecia.

Rate this post