Drammatico incidente stradale a Ginosa (Taranto): tre morti, tutti giovani tra i 25 e i 30 anni, e un ferito

Ancora una strage sulle strade, ancora giovani vite spezzate in incidenti stradali. È di tre morti e un ferito il tragico bilancio del gravissimo incidente avvenuto nella serata di ieri nel Tarantino, sulla ex strada statale 580 che collega Ginosa a Ginosa Marina. Due auto, una Fiat Punto e una Fiat Grande Punto, si sono scontrate frontalmente con una delle auto che è finita sul guardrail.

Due morti sul colpo, la terza persona è deceduta in ospedale

Nel violento impatto le due persone a bordo della Punto, un ragazza di 25 anni e un ragazzo di 30 anni, sono morte sul colpo, mentre la terza vittima è un 27enne che viaggiava sull’altra auto, deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale. Con quest’ultimo era in macchina la quarta persona coinvolta nell’incidente e rimasta ferita, che si trova ricoverata all’ospedale di Castellaneta in condizioni non gravi. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e quattro ambulanze del 118.

Mentre le forze dell’ordine lavorano per ricostruire la dinamica dell’incidente, la Puglia piange altri tre giovani a un paio di giorni dall’altro tragico incidente stradale avvenuto a Bitonto, in provincia di Bari, in cui hanno perso la vita quattro ragazzi.

Il sindaco di Ginosa: “Quella è una strada killer”

L’incidente avvenuto ieri sull’ex strada statale 580 riaccende il dibattito sulla pericolosità di una strada, male illuminata e poco sicura, che negli anni è stata teatro di altri gravi incidenti stradali. Una serie di criticità confermate anche dal sindaco di Ginosa Vito Parisi che, esprimendo il suo cordoglio alle famiglie delle vittime, afferma: “È una strada che ha un limite di 50 km/h perché, nel tempo, ci sono stati diversi incidenti mortali; un limite che purtroppo, in generale, non è rispettato da molti. La criticità maggiore è sugli incroci, in cui c’è un rischio gravissimo. La strada, per la sua conformazione, è considerata a torto come un’arteria ad alto scorrimento; ma ci sono strade interpoderali, delle campagne, che si affacciano direttamente sulla strada e su queste passano anche mezzi agricoli e mezzi pesanti. La ex statale 580 è in alcuni tratti un rettilineo, ma presenta anche delle curve. È una strada di competenza provinciale”.

Sottolineando la necessità di apportare interventi, alcuni dei quali già previsti dalla Provincia, per aumentare la sicurezza della ex statale 580, Parisi fa poi un appello al rispetto delle norme del codice della strada e dei limiti di velocità: “Bisogna prendere atto che è una strada con dei punti critici, molto pericolosa, ma bisogna rispettare le regole del codice della strada per affinché non si creino condizioni di ulteriore pericolosità”.

