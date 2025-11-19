EA Sports F1: espansione per la stagione 2026 e nuovo gioco completo nel 2027

Electronic Arts ha annunciato oggi una serie di importanti novità per il futuro di EA Sports F1, il franchise ufficiale del FIA Formula One World Championship. Forte del successo riscosso dall’edizione 2025, accolto con entusiasmo da giocatori, stampa, creator e perfino piloti reali, la compagnia ha confermato un piano di sviluppo pluriennale che ridefinirà l’esperienza videoludica legata alla Formula 1.

Un’esperienza EA Sports F1 rinnovata e più ampia in arrivo nel 2027

A partire dal 2026, gli appassionati potranno vivere una nuova espansione premium dedicata al FIA Formula One World Championship 2026. L’aggiornamento, in arrivo come contenuto a pagamento, introdurrà auto completamente rinnovate, nuovi regolamenti sportivi e una griglia aggiornata di team e piloti, riflettendo fedelmente i profondi cambiamenti previsti per la stagione reale. Sarà un’espansione pensata per ampliare l’esperienza di F1 25, permettendo ai giocatori di immergersi in una Formula 1 in piena evoluzione tecnica e sportiva.

Il 2027 segnerà invece l’arrivo del prossimo capitolo completo del franchise. EA Sports F1 promette un titolo “profondamente autentico e innovativo”, capace di reinterpretare l’adrenalina della Formula 1 attraverso una struttura più ampia e nuovi modi di giocare. Un progetto pensato per una fanbase globale in crescita – oltre un terzo dei fan attuali si è avvicinato allo sport solo negli ultimi quattro anni – e che punta a soddisfare sia i veterani sia i nuovi giocatori, celebrando l’era moderna della categoria.

“F1 25 ha riscosso un successo incredibile”, ha dichiarato Lee Mather, Senior Creative Director di Codemasters. “Con lo slancio che la Formula 1 ha oggi, questo è il momento ideale per costruire il futuro del franchise”. Intanto, i contenuti live service di EA Sports F1 25 continuano ad arricchirsi: la Stagione 4 porta nuove livree e una modalità “Sfida di sopravvivenza” con ricompense a tempo limitato.

Rate this post