Audi guarda agli USA: piani per un nuovo SUV e ipotesi di stabilimento americano

La notizia è riportata dal sito tedesco Automobilwoche che cita fonti aziendali di Ingolstadt

di Gaetano Scavuzzo18 Novembre, 2025

Audi

Audi sta programmando la strategia utile a supportare le ambizioni di crescita sul mercato nordamericano ed in particolare quello statunitense. E nei piani espansivi della Casa dei Quattro Anelli c’è il lancio di un nuovo SUV Audi progettato specificatamente per il mercato degli Stati Uniti e del Nord America più in generale.

Questo nuovo modello, secondo quanto riportato dal sito automobilistico tedesco Automobilwoche che cita fonti interne aziendali, sarà prodotto negli USA, suggerendo dunque che Audi abbia l’intenzione di costruire un proprio stabilimento negli Stati Uniti.

Produzione negli USA per evitare i dazi

Tale mossa dà seguito alle voci emerse nei mesi scorsi, quando la possibilità di costruire una proprio impianto produttivo negli USA era divenuta più probabile alla luce del peso dei dazi americani imposti dal presidente Donald Trump che hanno reso meno conveniente per Audi importare negli Stati Uniti le proprie vetture dalla Germania e dal Messico come avviene attualmente.

