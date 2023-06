F1 2023: la RECENSIONE del videogioco ufficiale del Circus

F1 2023, il nuovo videogioco ufficiale dedicato alla Formula 1, presenta un’esperienza di guida migliorata e la modalità Braking Point 2. Il gioco si ispira alla serie TV Netflix Drive to Survive, con una forte enfasi sulla narrativa che si adatta bene alla trasposizione in un videogioco. Inoltre, impersoneremo Aiden Jackson nelle sue gare in Formula 1 e affronteremo i rivali in pista, compreso il suo compagno di squadra Devon Butler. Il gioco è già disponibile per Playstation, Xbox e PC dal 16 giugno 2023.



F1 2023: la modalità Braking Point 2

La modalità Braking Point 2 di F1 2023 ci immergerà in una storia ben realizzata. Numerose scene di intermezzo con filmati in computer grafica si alternano a un gameplay fatto di pochi giri emozionanti, sfide specifiche da completare, sorpassi in gara e giri veloci, per battere i nostri avversari e scalare la classifica finale.

Potremo scegliere tra tre livelli di sfida e difficoltà, anche se non sempre perfettamente bilanciati. Alcune sfide, anche a livello medio, sono troppo facili da completare, mentre altre sono troppo difficili. La qualità narrativa è elevata, con personaggi descritti in modo completo e particolareggiato, che ci permette di affezionarci ai vari protagonisti e di interessarci alla storia raccontata.

Tuttavia, manca la possibilità di cambiare l’esito della storia. Per esempio, anche se abbiamo l’opportunità di rispondere alla stampa, le nostre risposte non cambieranno la successiva scena di intermezzo. Oppure, se l’obiettivo è arrivare sul podio, il fatto di aver dominato la gara e distaccato gli avversari non influirà sul finale della “missione”. Il contenuto richiede circa 7-8 ore per essere completato, ma la storia non si conclude e lascia spazio a una sua continuazione nei prossimi capitoli.

F1 2023: la modalità F1 World e la personalizzazione della monoposto

Il menu offerto da F1 2023 non si ferma alla sola modalità più narrativa e permette di affrontare diverse e nuove funzionalità di gioco. Tra le novità, bisogna sicuramente parlare della F1 World, che offre un hub con il proprio alter ego virtuale con tanto di monoposto da personalizzare. Qui i giocatori possono accedere a una vasta gamma di contenuti ispirati al calendario reale dello sport motoristico più famoso al mondo, come prove a tempo, gran premi e sfide.

La modalità F1 World di F1 2023 premia i piloti virtuali con upgrade per la propria monoposto e risorse per competere in eventi sempre più difficili una volta raggiunti determinati piazzamenti in gare e sfide. Oltre ai potenziamenti per la vettura, troviamo la possibilità di ingaggiare manager, ingegneri, strateghi o altri membri della scuderia con le varie sfide che possono essere affrontate sia in solitaria che in multiplayer online.

Il videogioco valuta costantemente lo stile di guida in pista, considerando eventuali infrazioni, mosse azzardate e manovre pericolose. Una guida pulita sblocca nuove licenze di guida, per partecipare ad eventi sempre più competitivi e riservati ai piloti di alto livello. La modalità F1 Hub include inoltre la modalità Gara Rapida e Prova a Tempo, oltre alla classica modalità multigiocatore presente nei capitoli precedenti della serie F1. Da segnalare che la modalità F1 World verrà ampliata nel tempo con nuove sfide giornaliere, settimanali e stagionali.

F1 2023: la modalità Carriera

La modalità Carriera di F1 2023 offre ai giocatori la scelta tra le modalità Pilota e Scuderia, come già visto in passato, permettendo di firmare un contratto con una scuderia di Formula 1 e di vivere fino a dieci stagioni consecutive a bordo delle varie monoposto. Nella modalità Scuderia, inoltre, i giocatori dovranno gestire lo sviluppo della monoposto, le interviste della stampa, gli eventi esclusivi a bordo delle supercar (già presenti in F1 22) e altro ancora. Sarà anche possibile creare un nuovo team di Formula 1, gestendo gli sponsor, la power unit e decidere quale altro pilota gareggerà con noi nei gran premi.

F1 2023: miglioramenti alla guida

L’esperienza di guida delle monoposto su F1 2023 è stata notevolmente migliorata rispetto alle edizioni precedenti. Grazie all’introduzione della Precision Drive, la fisica dei veicoli risulta migliore, offrendo una trazione più efficace e un controllo più prevedibile della vettura. In particolare, è stato limitato il sovrasterzo e ora le vetture hanno una migliore trazione in uscita dalle curve, risolvendo il principale problema della coda troppo scivolosa presentato nella versione precedente del gioco. Inoltre, la vettura è molto più direzionabile e meno incline al sottosterzo.

La simulazione dei freni è stata modificata e richiede una ripartizione del freno tra anteriore e posteriore in base al circuito su cui si sta correndo, per evitare lunghe staccate con le ruote bloccate e gli pneumatici fumanti. Tuttavia, gli aiuti alla guida e le varie impostazioni di gameplay disponibili nei menu, come l’aiuto in frenata o l’intervento del controllo di trazione, possono essere utilizzati per personalizzare l’esperienza di guida di F1 2023 secondo le preferenze del giocatore.

Novità nel calendario di F1 2023 e bandiere rosse

Tra le novità introdotte nel gameplay, spicca l’introduzione delle bandiere rosse, in grado di interrompere la gara e modificare le strategie dei piloti. Quando una bandiera rossa viene sventolata in circuito, tutte le vetture vengono chiamate ai box per eseguire piccole riparazioni o per cambiare il treno di gomme. La competizione riparte una volta impostate le strategie, con una partenza da fermo dalla griglia, proprio come all’inizio di un vero Gran Premio.

Inoltre, è interessante notare alcune novità nel calendario, come l’aggiunta dei circuiti di Las Vegas e Qatar e il ritorno di altri circuiti come Cina, Francia e Portogallo. Le Sprint Race, che passano da tre a sei nel calendario, offrono inoltre una qualifica alternativa con punti in palio.

Prezzi ed edizioni disponibili di F1 2023

L’edizione Standard di F1 2023, il nuovo videogioco ufficiale dedicato alla Formula 1, è disponibile a un prezzo di 69,99 euro per PS4 e Xbox One, e 79,99 euro per PS5 e Xbox Series X/S. Questa edizione include il gioco base e alcuni bonus per la modalità F1 World, come una livrea esclusiva, una tuta e un casco personalizzabili.

Per gli appassionati più esigenti, è disponibile l’edizione Champions, che comprende il gioco base e tutti i bonus dell’edizione Standard, tre livree leggendarie di piloti storici della F1 e un pacchetto VIP per la modalità F1 World. L’edizione Champions è disponibile a un prezzo di 89,99 euro per PS4 e Xbox One e 99,99 euro per PS5 e Xbox Series X/S. Su PC il prezzo è di 69,99 euro. F1 2023 è disponibile per Playstation, Xbox e PC dal 16 giugno 2023.

