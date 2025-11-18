Hyundai Crater Concept: il SUV per l’off-road estremo debutta all’AutoMobility LA 2025 [TEASER]

Hyundai si appresta a presentare Crater, una nuova concept car progettata per l’off-road estremo che farà il suo debutto mondiale giovedì 20 novembre all’AutoMobility LA 2025 di Los Angeles. A 48 ore dalla sua anteprima, la Casa sudcoreana svela i primi dettagli stilistici della Crater Concept, diffondendo i bozzetti ufficiali che ci mostrano il design del nuovo prototipo.

Un SUV compatto per il fuoristrada più impegnativo

La Hyundai Crater Concept è un SUV compatto che prende forma reinterpretando i concetti di robustezza e capacità fuoristradistiche. Definito del brand asiatico come “un esercizio di stile che incarna lo spirito dell’avventura e trae ispirazione dagli ambienti più estremi”, il concept Crater è progettato negli Stati Uniti, presso lo Hyundai America Technical Center (HATCI) di Irvine, in California, e punta ad amplificare la stessa attitudine e solidità dei modelli Hyundai della gamma XRT, come Ioniq 5 XRT, Santa Cruz XRT e Palisade XRT Pro, commercializzati nel mercato nordamericano.

Anteprima in diretta streaming il 20 novembre

La presentazione della Hyundai Crater Concept potrà essere seguita online, in diretta streaming, sul canale YouTube Hyundai USA a partire dalle 18:45 (ora italiana) del 20 novembre. Dopo l’unveil digitale, il nuovo prototipo di Hyundai sarà in esposizione al pubblico del Los Angeles Auto Show, da venerdì 21 a domenica 30 novembre.

Rate this post