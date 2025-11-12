Jeep Compass 2026 premiata dalla Giuria Popolare al Premio Auto Europa

La nuova Compass premiata per la "capacità di unire innovazione accessibile e piacere di guida autentico"

di Gaetano Scavuzzo12 Novembre, 2025

Jeep Compass

Jeep Compass 2026 premiata dalla Giuria Popolare al Premio Auto Europa

La nuova Jeep Compass si è aggiudicata il Premio della Giuria Popolare nell’edizione 2026 del Premio Auto Europa, organizzato dall’Unione Italiana Giornalisti dell’Automobile (UIGA), che ha visto trionfare la FIAT Grande Panda. La terza generazione del SUV di Jeep, che viene costruito in Italia, nello stabilimento Stellantis di Melfi, si è aggiudicato il riconoscimento assegnato dal pubblico online che, insieme a giornalisti dell’auto e opinion leader, ha composto la giuria del Premio Auto Europa.

Gamma motori elettrificata e aerodinamica al top

Il nuovo modello della Jeep, evoluzione del C-SUV bestseller di Jeep che ha venduto oltre 2,5 milioni di esemplari nel mondo, nasce sulla piattaforma STLA Medium e si propone con una gamma elettrificata completa, composta da motorizzazioni e-Hybrid, ibride plug-in e 100% elettriche, che potenze fino a 375 CV e autonomia fino a 650 chilometri. La nuova Jeep Compass è cresciuta anche in performance aerodinamica, diventando il SUV Jeep più aerodinamico di sempre, a cui si affiancano i generosi spazi di abitacolo e bagagliaio, e l’avanzata tecnologia che massimizza l’efficienza.

Qualità percepita dal pubblico

Caratteristiche della nuova Jeep Compass che sono riconosciute e apprezzate dal pubblico, come testimonia il riconoscimento “Premio della Giuria Popolare” assegnato per la “capacità di unire innovazione accessibile e piacere di guida autentico”. L’apprezzamento del pubblico, che ha colto la qualità e l’innovazione che caratterizzano la nuova Compass, espresso attraverso l’assegnazione di questo premio rende particolarmente orgogliosa Jeep, che storicamente mette i clienti, i Jeeper, quelli storici e i potenziali acquirenti, al centro dei processi di sviluppo dei suoi SUV.

