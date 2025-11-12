Mercedes GLB 2026: le prime immagini ufficiali e gli interni [FOTO]

Verrà presentata il prossimo 8 dicembre, arriverà nel 2026

di Fabio Cavagnera12 Novembre, 2025

Mercedes GLB

La nuova Mercedes GLB sarà presentata il prossimo 8 dicembre ed arriverà nel 2026 sui vari mercati, compreso quello italiano. In attesa del debutto, la casa della Stella ha rilasciato le prime immagini ufficiali della seconda generazione del SUV, camuffandole in maniera particolare. La vettura è completamente coperta da neve e ghiaccio, all’interno del centro test di Sindelfingen.

Le caratteristiche

Non si può notare molto, se non la silhouette, da queste immagini, essendo la nuova GLB completamente imbiancata. Ma l’avevamo già vista nei mesi scorsi, con diverse foto spia, in cui avevamo notato un modello leggermente più lungo e più largo, aumentando l’abitabilità interna e la capacità del bagagliaio. Il SUV avrà una doppia configurazione, da cinque o sette posti, come confermato dalla casa della Stella, per poter viaggiare anche con amici o famiglia numerosa.

Mercedes GLB 2026: le prime immagini e gli interni

Gli interni, invece, sono stati completamente svelati, con foto non camuffate. Il cockpit è ispirato a quello delle nuove CLA, con il triplo schermo digitale, per quadro strumenti, sistema di infotainment e schermo per il passeggero. Anche se quest’ultimo sarà un optional. Non sono state comunicate le dimensioni dei display, ma sono molto ampi, attorno a 13/14 pollici. Si notano materiali premium ed il tetto panoramico in vetro, con cielo stellato.

Avevamo parlato di più spazio e, guardando l’immagine dei sedili posteriori, si può effettivamente notare ampio agio per ginocchia e testa, con un pavimento che pare piatto, lasciando così il giusto spazio anche per il passeggero centrale. La terza fila, per arrivare a sette posti, sarà opzionale e, ovviamente, in caso venga utilizzata, lo spazio nel bagagliaio sarà di molto ridotto.

Mercedes GLB 2026: le prime immagini e gli interni

I motori

La casa tedesca non ha dato indicazioni tecniche, ma ci attendiamo una gamma elettrificata. L’unità ibrida con un motore 1.5 benzina quattro cilindri ed il propulsore elettrico, per una potenza fino a circa 190 cavalli, con cambio automatico ad 8 rapporti. La versione elettrica, con sistema da 800 volt, dovrebbe arrivare in doppia configurazione: a singolo motore e trazione posteriore e l’integrale con doppio propulsore, uno per asse. Non mancheranno anche le versioni AMG, per chi vuole un modello più prestazionale.

Rate this post
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui

Foto: Mercedes GLB 2026 - Anticipazioni 12-11-2025

  • Mercedes GLB 2026 - Anticipazioni 12-11-2025 - 1
  • Mercedes GLB 2026 - Anticipazioni 12-11-2025 - 2
  • Mercedes GLB 2026 - Anticipazioni 12-11-2025 - 3
  • Mercedes GLB 2026 - Anticipazioni 12-11-2025 - 4
  • Mercedes GLB 2026 - Anticipazioni 12-11-2025 - 5
  • Mercedes GLB 2026 - Anticipazioni 12-11-2025 - 6
  • Mercedes GLB 2026 - Anticipazioni 12-11-2025 - 7
  • Mercedes GLB 2026 - Anticipazioni 12-11-2025 - 8
  • Mercedes GLB 2026 - Anticipazioni 12-11-2025 - 9
  • Mercedes GLB 2026 - Anticipazioni 12-11-2025 - 10
  • Mercedes GLB 2026 - Anticipazioni 12-11-2025 - 11
  • Mercedes GLB 2026 - Anticipazioni 12-11-2025 - 12
  • Mercedes GLB 2026 - Anticipazioni 12-11-2025 - 13
Tags
Leggi altri articoli in Anticipazioni

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Articoli correlati

Array
(
)

Ultime news Mercedes

Foto

Peugeot Polygon Concept - Foto ufficiali Lamborghini Arena Breil Abarth 1000 Hyundai Nexo 2026 - Foto ufficiali Volkswagen ID Unyx 08 Mercedes GLB 2026 - Anticipazioni 12-11-2025 Maserati Meccanica Lirica - Modena 2025 Kia Telluride 2026 - Foto ufficiali Galleria 2025-11-11 12-49 10 Anni ConfCommercio Mobilita - Ritorno al Futuro Peugeot - Fortnite - Polygon City Island Mercedes-AMG GLA 35 2027 - Foto spia 11-11-2025 Tutte le foto