Fiat Grande Panda tra le 7 finaliste di Car of the Year 2026

FIAT festeggia un traguardo di rilievo internazionale: la nuova Fiat Grande Panda è stata selezionata tra le sette finaliste del premio “Auto dell’Anno 2026”, uno dei riconoscimenti più ambiti del panorama automobilistico europeo. Su un totale di 35 modelli in gara, la giuria composta da 60 esperti provenienti da 23 Paesi ha scelto le vetture che meglio rappresentano innovazione, design e valore per il pubblico.

Fiat Grande Panda ancora in corsa per il premio Car of the Year 2026

Per la casa torinese Fiat Grande Panda è molto più di un nuovo modello: rappresenta il cuore della futura famiglia globale del marchio, pensata per offrire mobilità accessibile e sostenibile a livello mondiale. Il progetto unisce funzionalità, semplicità e carattere, reinterpretando in chiave moderna lo spirito della Panda originale degli anni ’80.

Il design si distingue per proporzioni decise e linee pulite, fari a LED in stile pixel e luci posteriori a forma di cubo, mentre la scritta tridimensionale “PANDA” sulle portiere ne sottolinea l’identità forte e immediata. Gli interni privilegiano spazio e praticità, con un abitacolo versatile e tecnologia intuitiva pensata per la vita quotidiana.

Fuat Grande Panda propone una gamma completa di motorizzazioni — benzina, ibrida ed elettrica — confermando la volontà di FIAT di offrire libertà di scelta in ogni mercato. Dopo il debutto produttivo in Serbia, la vettura sarà costruita anche in Algeria e successivamente in Sud America. Con la nomination tra le finaliste, FIAT celebra un riconoscimento che premia innovazione, design e visione globale, portando la Grande Panda sempre più vicina al titolo di “Car of the Year 2026”.

