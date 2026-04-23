FIAT porta alla Milano Design Week 2026 la sua visione della mobilità urbana con “CIAO FUTURO!”

FIAT sceglie la Milano Design Week 2026 per ribadire la propria idea di mobilità urbana: non soltanto un tema industriale o tecnologico, ma un terreno in cui si incontrano design, cultura e vita quotidiana. Con CIAO FUTURO!, allestito presso Magna Pars nel distretto Tortona, il marchio apre una riflessione sul ruolo della piccola auto compatta del domani, trasformando uno spazio espositivo in un laboratorio di idee, visioni e confronto intergenerazionale.

Alla Design Week FIAT racconta il futuro della mobilità urbana attraverso il design

L’apertura ufficiale è avvenuta il 21 aprile con un evento stampa riservato ai media internazionali, occasione che ha segnato l’avvio di un dialogo ampio sul futuro della mobilità cittadina. A guidare il confronto sono stati tre protagonisti del mondo automotive: Olivier François, CEO di FIAT e Global CMO di Stellantis; François Leboine, Head of Design FIAT; e il Maestro Giorgetto Giugiaro, Chairman di GFG Style. Con loro, anche gli studenti autori dei tre progetti finalisti sviluppati da IED Torino e ISIA Roma, chiamati a immaginare nuove forme per la city car del futuro.

Nel suo intervento, Olivier François ha richiamato il pensiero di Dante Giacosa, sottolineando come l’utilità resti il principio cardine di ogni progetto automobilistico davvero contemporaneo. Secondo il CEO di FIAT, oggi il valore di un’auto non si misura soltanto in dati tecnici, ma nella capacità di far risparmiare tempo, guadagnare spazio, ridurre sforzi e aggiungere qualità all’esperienza quotidiana. In questa prospettiva, il design diventa una questione di onestà prima ancora che di stile: non soluzioni complesse, ma risposte semplici, concrete e coerenti con il modo in cui le persone vivono oggi e vivranno domani.

Sulla stessa linea si è espresso François Leboine, che ha descritto l’obiettivo del progetto come una sfida solo in apparenza semplice: offrire una soluzione accessibile, intelligente, gioiosa e sostenibile per accompagnare la vita di ogni giorno, individuale e collettiva. Da qui l’idea di mettere simbolicamente in dialogo tre generazioni di designer, riunite attorno a una stessa domanda: come evolverà la mobilità urbana nei prossimi decenni?

Il percorso di CIAO FUTURO! si costruisce proprio attorno a questa domanda. L’esperienza espositiva accompagna i visitatori attraverso il DNA stilistico e progettuale di FIAT, raccontando come il brand abbia interpretato, e in parte contribuito a modellare, l’evoluzione delle città. FIAT si presenta così come protagonista storica della mobilità urbana, capace di tradurre bisogni quotidiani in forme accessibili, compatte e riconoscibili.

Cuore della mostra sono i tre concept finalisti firmati dagli studenti. IPPO, progettato da Luca Di Tonto e Alessio Vasta, immagina l’auto come spazio adattabile ai ritmi delle piccole città. Più che un semplice mezzo di trasporto, il veicolo diventa un’estensione dello spazio pubblico, capace di favorire condivisione e relazioni di comunità. LUMO SU MISURA, sviluppato da Elettra Cappugi e Daniel Saviuc, punta invece su flessibilità e personalizzazione: un veicolo modulare che evolve con il suo utilizzatore, inserendo la sostenibilità in un modello coerente di economia circolare. FIZZ, ideato da Gabriele Menozzi, parte da una provocazione precisa: come può una city car trasformarsi in uno spazio sociale temporaneo quando si ferma? Ispirato al rituale dell’aperitivo analcolico e al soft clubbing, il progetto interpreta la sosta come momento urbano di leggerezza, pausa e condivisione.

Durante tutta la Design Week, il pubblico sarà invitato non solo a esplorare i tre progetti, ma anche a votare il proprio preferito, prendendo parte a una conversazione collettiva sul futuro dell’abitare urbano. A rafforzare il dialogo tra passato, presente e futuro, FIAT espone anche alcuni modelli simbolici del proprio heritage: la Fiat 500 del 1957 e la Fiat Panda degli anni ’80, disegnata da Giorgetto Giugiaro. Il percorso arriva poi al presente con la Fiat Topolino Corallo e guarda avanti con la Topolino Sport Edition, versione rivolta alla Gen Z che unisce spirito ludico e mobilità responsabile. Al termine dell’evento stampa, CIAO FUTURO! apre al pubblico dalle 18 del 21 aprile fino al 26 aprile, con orario continuato dalle 10 alle 20.

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