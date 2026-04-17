Previsioni traffico e meteo 17-19 aprile: un weekend quasi estivo

La bella stagione è ormai arrivata e con essa il periodo delle gite fuoriporta dei fine settimana, anche se servirà ancora qualche settimana per arrivare alle temperature ideali per potersi sdraiare in spiaggia e fare il bagno al mare. Comunque, non mancherà chi si godrà un weekend lontano dalla città, approfittando anche di un meteo favorevole, nonostante i prezzi dei carburanti siano molto alti e potrebbe così diminuire la voglia di percorrere chilometri.

Le previsioni del traffico

In generale, comunque, non sono attesi grandi disagi sulla nostra rete di strade ed autostrade, anche se non mancherà qualche gita fuoriporta, soprattutto chi ha una casa al lago o al mare. La consueta attenzione, di conseguenza, in uscita dalle grandi città nel pomeriggio/sera di oggi ed in senso inverso domenica, quando si concentreranno i rientri. Domenica è previsto, come di consuetudine, anche lo stop ai mezzi pesanti in autostrada dalle 9 alle 22.

Le arterie un po’ più trafficate potrebbero essere l’A4 verso il Lago di Garda, l’A8 dei Laghi, la A7 verso la Liguria e la A14 verso il litorale adriatico, ma anche al Sud non mancheranno spostamenti verso i litorali. Dopo la chiusura di ieri pomeriggio, a causa del ribaltamento di un’autocisterna, sulla Bologna-Taranto è stato riaperto il tratto Castel San Pietro-Bologna San Lazzaro nelle due direzioni ed ora il traffico è tornato regolare, con transito su tutte le corsie.

Il punto sui carburanti

L’ultima settimana ha portato qualche piccola buona notizia sul fronte carburanti, con i prezzi in discesa da qualche giorno, seppur in maniera molto più limitata, rispetto alla salita vista dall’inizio della guerra in Iran. Una situazione che, comunque, resta molto instabile, visto che le quotazioni internazionali del petrolio e dei prodotti raffinati sono in continuo saliscendi e non consentono di avere una visione futura precisa di cosa potrà accadere.

Comunque, anche nella giornata odierna, c’è stato un calo dei prezzi medi nazionali alla pompa, con la benzina scesa a 1,769 euro al litro (-4 millesimi rispetto al dato rilevato ieri) ed il diesel a 2,124 euro al litro (-10 millesimi). Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 1,803 euro al litro per la benzina e 2,161 euro al litro per il gasolio. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Eni ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Per Q8 registriamo un ribasso di tre centesimi sul gasolio. Per Tamoil -2 cent sul gasolio.

Come dicevamo, difficile capire cosa avverrà nel prossimo futuro. La tregua tra USA ed Iran scadrà martedì prossimo, anche se ci sono voci di una possibile ripresa dei colloqui di pace e di una proroga a questo cessate il fuoco. Lo snodo, per quanto riguarda i carburanti, resta sempre lo Stretto di Hormuz alla cui riapertura è legato un ritorno alla tranquillità delle quotazioni del petrolio e, di conseguenza, anche ad una discesa più sostanziosa dei prezzi ai distributori.

Le previsioni meteo

Come dicevamo, sarà un fine settimana con clima decisamente piacevole sull’Italia. Un cielo sereno o poco nuvoloso sul nostro Paese per l’intero weekend, anche se oggi ci sarà qualche possibile pioggia sulle Alpi e sul basso Tirreno, mentre domenica peggiorerà un po’ nelle regioni settentrionali, con possibili precipitazioni in serata. Nel complesso, però, chi deciderà di andare a fare una gita al lago o al mare, troverà soprattutto sole e caldo.

Le temperature, infatti, si mantengono molto miti e quasi estive. Le minime saranno attorno ai 13-15 gradi, rendendo ormai un ricordo il clima rigido anche durante la notte, mentre le massime saliranno oltre i 20 gradi. In particolare, la giornata di sabato sarà la migliore da questo punto di vista con punte anche di 26-27 gradi in alcune zone, soprattutto tra Nord e Centro Italia. Ma anche nelle regioni meridionali il clima si manterrà gradevole per tutto il weekend.

Quel peggioramento al Nord dalla serata di domenica si estenderà ad altre zone d’Italia all’inizio della prossima settimana, quando il meteo sarà più instabile sul nostro Paese, con l’esclusione del Sud e delle isole maggiori, dove permarrà un cielo sereno o poco nuvoloso. L’alta pressione, tuttavia, dovrebbe poi tornare tra la serata di mercoledì e la mattinata di giovedì, riportando così un meteo più soleggiato su tutta la penisola, in vista del fine settimana del 25 aprile.

(foto di Ted Erski da Pixabay)

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