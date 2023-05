GTA 6 potrebbe diventare il videogioco più costoso di sempre

GTA 6 potrebbe stabilire nuovi standard nel settore dei videogiochi. Una grafica mozzafiato, una storia avvincente e un mondo di gioco realistico dovrebbero garantire che nulla sia lasciato a desiderare dai fan. Per garantire ciò, tuttavia, anche l’editore Take-Two e lo sviluppatore Rockstar Games devono investire tanto denaro. E secondo nuove indiscrezioni, questi costi potrebbero battere tutti i record precedenti. GTA 5 è già costato circa 250 milioni di dollari in sviluppo. Tuttavia, la sesta parte della saga dovrebbe mettere in ombra questa cifra.

Investimento da oltre 1 miliardo di dollari per lo sviluppo di GTA 6?

Infatti secondo varie fonti, GTA 6 per il suo sviluppo costerà una cifra tra uno e due miliardi di dollari USA. Sì, avete letto bene. Ciò renderà il gioco almeno due volte più costoso da sviluppare rispetto a Destiny ($ 500 milioni). I costi possono sembrare esagerati ma se consideriamo che GTA 5 ha già incassato oltre 1 miliardo di dollari solo tre giorni dopo la sua uscita nel 2013, allora si capisce che un investimento così elevato potrebbe avere senso.

GTA 6 potrebbe battere tutti i record di vendita precedenti, dato che tra i fan c’è grande curiosità e attesa come dimostra il fatto che sono attenti ad ogni piccola informazione sul gioco. Una lettera trapelata mostra che Take-Two sta già pianificando una campagna pubblicitaria per GTA 6. Anche in questo caso si preannunciano investimenti “faraonici”. Take-Two vale attualmente $ 21 miliardi sul mercato azionario, quindi un investimento di $ 1 miliardo negli ultimi anni di sviluppo non sembra del tutto irrealistico.

Rate this post