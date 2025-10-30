Fiat Doblò: per i 25 anni arriva una Special Anniversary Edition

Il Fiat Doblò compie 25 anni ed è ancora sulla breccia del mercato. Un veicolo commerciale di successo, sin dal lancio del 2000, che taglia un traguardo importante, rendendolo uno dei più longevi della gamma Fiat Professional. Per celebrare questo anniversario, il marchio italiano del Gruppo Stellantis ha deciso di realizzare un’inedita Special Anniversary Edition.

L’edizione speciale

Disponibile solo su ordinazione, nelle versioni diesel o elettrica, questa edizione speciale è caratterizzata da un nuovo look e una livrea verde elegante, con una piastra paracolpi anteriore che lo distingue sulla strada. Inoltre, l’edizione speciale offre Advanced Grip Control, una suite completa di sistemi ADAS, tra cui Lane Keep Assist e frenata automatica d’emergenza.

Per chiudere, in termini di spazio, grazie al sistema Magic Cargo, la Special Anniversary Edition offre fino a 3,09 metri di lunghezza di carico e un volume di carico aumentato, adattandosi alle esigenze di ogni giornata lavorativa, dal trasporto di attrezzi alle consegne.

La storia

Il primo Doblò venne presentato nel 2000 e si è subito distinto per l’architettura, lo spazio generoso e le soluzioni pratiche, per poi subire sei anni dopo un restyling, con cui è stato insignito del titolo di International Van of the Year. La seconda generazione è stata lanciata nel 2010, con passi avanti in tecnologia e spazio, mentre nel 2022 è arrivata la terza serie, costruita sulla piattaforma modulare EMP2 di Stellantis, segnando una svolta con sistemi avanzati di assistenza alla guida e, per la prima volta, motorizzazioni completamente elettriche. Con l’arrivo dell’E-Doblò.

Rate this post