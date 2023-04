Il ponte più ripido al mondo è in Giappone: alto 45 metri, ha una pendenza del 6,1%

Il ponte più ripido del mondo si trova in Giappone, parliamo del ponte Eshima Ohashi che non a caso, proprio per la sua particolare conformazione è anche chiamato Rollercoaster Bridge.

Sale fino a 45 metri d’altezza, si estende per 1,7 km

Lungo 1,7 chilometri, il ponte Eshima Ohashi si estende sul lago Nakaumi, collegando Matsuea nella prefettura di Shimane a Sakaiminato nella prefettura di Tottori. Eshima Ohashi, che è il ponte a telaio rigido più grande del Giappone e il terzo più grande al mondo, ha un’altezza di ben 45 metri, con un angolo di inclinazione che è di 3,5 gradi sul lato della città di Matsuea e di 2,9 gradi su quello della città di Sakaiminato. Tale inclinazione genera una pendenza del 6,1% sul lato di Matsuea e del 5,1% sul lato di Sakaiminato.

Così alto per far passare sotto le grandi navi

Percorrendo questo ponte, che è stato costruito tra il 1997 e il 2004, gli automobilisti affrontano dunque un singolare saliscendi. Il motivo per il quale l’infrastruttura di collegamento tra le due sponde del lago si sviluppa così tanto in altezza è quello di riuscire a consentire il passaggio delle grandi navi sul fiume sottostante, senza creare disagi alla circolazione stradale.

