Inaugurazione di E-Cells Lab: un progetto congiunto tra Università di Bologna, Ferrari e NXP

Nel campo della ricerca sulle batterie, è stata recentemente aperta una nuova struttura, E-Cells Lab, presso l’Università di Bologna. Questo laboratorio è frutto di un’interazione tra l’istituzione accademica, Ferrari e NXP, con l’intento di esplorare materiali e processi elettrochimici rivoluzionari per la creazione di innovative celle al litio.

Un’indagine approfondita sulle celle allo stato solido

Il laboratorio si dedicherà principalmente alla ricerca sulle celle al litio SSB (semi-solid state) e ASSB (high-performance solid state). E-Cells Lab, suddiviso in due sezioni, si occuperà della preparazione, dell’analisi e della caratterizzazione di materiali elettrodici e di elettroliti solidi. Verranno affrontate questioni relative alla carica rapida, alla sicurezza e alle alte prestazioni delle celle. Inoltre, verranno realizzati all’interno del laboratorio dispositivi elettronici sofisticati per l’implementazione di tecniche avanzate di controllo e gestione dei cicli di carica e scarica delle celle.

I vantaggi per Ferrari, l’Università e NXP

L’Ateneo ha annunciato che i risultati raggiunti saranno di grande utilità per Ferrari per stabilire un linguaggio comune con i suoi fornitori di batterie. L’Università utilizzerà le scoperte per promuovere la ricerca nel campo dell’accumulo di energia elettrochimica e dei materiali funzionali. Per NXP, i risultati saranno preziosi per lo sviluppo di sistemi di rilevamento e controllo delle batterie future.

Benedetto Vigna, CEO di Ferrari, ha espresso il suo entusiasmo per il progetto: “E-Cell Lab è un inizio stimolante e, al contempo, è l’espressione del nostro impegno storico per l’istruzione e la ricerca. Il progetto sottolinea l’importanza del dialogo tra il mondo accademico e quello aziendale, un dialogo che oggi dà vita a un laboratorio che darà un contributo significativo agli studi nel campo dell’elettrochimica, generando innovazione nel nostro territorio e costruendo le competenze del futuro.”

Giovanni Molari, rettore dell’Università di Bologna, ha dichiarato: “Sono felice che Ferrari abbia scelto l’Alma Mater per questo importante progetto all’insegna dell’innovazione scientifica e formativa. Sono convinto che la collaborazione sarà produttiva e porterà a risultati significativi. Molte dimensioni proprie dell’Alma Mater trovano una loro sintesi in questo accordo: la volontà di porsi sempre all’avanguardia, nella didattica come nella ricerca; il dialogo con le più importanti realtà pubbliche e private del Paese; il desiderio di promuovere nuove sinergie che possano fungere da modello e da volano per settori chiave del nostro sviluppo collettivo.”

