Jeep Avenger 4xe: la vera avventura inizia ora, tra city life e libertà totale [FOTO e VIDEO]

La Jeep Avenger 4xe sta per arrivare nei concessionari del marchio e sancirà ufficialmente il completamento della gamma del marchio americano. Non un dettaglio: l’Avenger è ormai da molto tempo la vettura più venduta non solo della casa, ma in generale sul mercato italiano, con una quota del 3,9% del totale. Nel 2025 è continuato l’apprezzamento da parte del pubblico: ad aprile e maggio solamente la Fiat Panda ha venduto di più e in generale sul mercato italiano i primi sei mesi dell’anno hanno visto questo SUV di segmento B posizionarsi terzo solamente dietro all’inarrestabile Panda e alla Citroën C3. Un apprezzamento che senza alcun dubbio è dovuto, oltre alla qualità generale del progetto, anche alla completezza della gamma (che include anche un motore benzina 100% termico) e il fatto che la sua origine, nonostante il marchio statunitense, sia completamente italiana, essendo stata progettata e disegnata al centro stile di Torino.

Quali sono le caratteristiche del motore 4xe?

La Jeep Avenger 4xe è un SUV di segmento B con meccanica mild hybrid, ovvero un ibrido “leggero” con sistema da 48 Volt. Il suo sistema è composto da ben tre motori: il termico di base è un 1.200 turbo benzina con una potenza massima di 136 CV. A questo si associano due motori elettrici da 21 kW ognuno, rispettivamente montati sull’assale anteriore e su quello posteriore. Grazie a questo sistema, l’Avenger può godere finalmente della trazione integrale permanente, che essendo generata elettricamente non ha bisogno di un albero motore tradizionale (il che garantisce un minor peso, minori costi e un sistema meccanico più semplice). Non ha capacità di muoversi con la sola autonomia elettrica, dato che la batteria è molto piccola (non è dichiarata ufficialmente al di là della sua portata da 48 Volt, ma alla luce del sistema dovrebbe assestarsi tra gli 0,8 e 1 kWh). Questa, però, non solo ha il compito di aiutare il motore termico a livello di funzionamento, ma si autoricarica attraverso la decelerazione dell’Avenger e l’attività del motore termico. Questo, tra l’altro, ha il compito di mantenere in attività il motore elettrico posteriore, così da avere la trazione integrale sempre disponibile. Alla fine la potenza totale del sistema è di 145 CV e le sue caratteristiche lo rendono perfetto per chi ha esigenze di affrontare strade bianche particolarmente mal tenute oppure anche solo per chi vive in zone dove nevica spesso e abbondantemente. Secondo i dati dichiarati dalla casa, in accordo con il ciclo combinato WLTP europeo, l’Avenger 4xe consumerebbe circa 5,4 litri di benzina ogni 100 km, pari a circa 18,5 litri al chilometro. Naturalmente in queste brevissima prova che abbiamo affrontato non abbiamo potuto fare una verifica attendibile di questo dato, ma da ciò che abbiamo visto sul computer di bordo e da quello che abbiamo letto anche sulla stampa internazionale, si tratta di un risultato molto realistico. Lo metteremo sicuramente alla prova in una puntata di Com’è & Come Va.

The North Face

Dal punto di vista estetico non ci sono delle vere differenze tra la versione 4xe della Jeep Avenger e le altre sorelle. Un allestimento, però, spicca su tutti gli altri e abbiamo già imparato a conoscerlo, ovvero la The North Face Edition. Si tratta di fatto della top di gamma, in quanto ordinando questo allestimento non rimangono più optional da poter aggiungere alla vettura. The North Face è un’azienda americana con sede a Denver, specializzata nella produzione di abbigliamento e accessori per la montagna e la vita outdoor. Un’unione quindi particolarmente azzeccata con Jeep, che si caratterizza per diversi extra estetici sia all’interno che all’esterno. La griglia anteriore, per esempio, si mostra con degli inserti glossy black sui quali sono impresse delle linee topografiche, mentre sul cofano troviamo un adesivo antiriflesso con il logo dell’azienda. I cerchi in lega sono da 17 pollici e si distinguono con dettagli oro e pneumatici tassellati Mud & Snow (Fango & Neve). Naturalmente i paraurti, sia anteriore che posteriore, sono stati rinforzati e realizzati in materiale antigraffio con accenti di color oro.

All’interno troviamo il cruscotto a sua volta decorato con linee topografiche e una sagoma del Monte Bianco. L’edizione The North Face, infatti, è stata realizzata in esclusiva per l’Europa in 4.806 esemplari, l’esatta altezza in metri della montagna più alta del nostro continente (delle quali oltre 600 sono già state vendute). Particolarmente interessanti sono i sedili anteriori, che sono stati realizzati in un tessuto molto resistente e lavabile, oltre che piacevole al tatto, il tutto con ispirazione diretta ai piumini realizzati dalla casa di Denver. Sugli schienali posteriori le retine porta oggetti sono state sostituite dalle tipiche tasche con corde elasticizzate che troviamo sugli zaini da escursione. I tappetini in versione 3D sono realizzati in gomma per renderne più semplice il lavaggio. Chi acquista una Jeep Avenger The North Face, infine, avrà diritto al Kit Explore incluso, che comprende una tenda portatile marchiata The North Face, borraccia e borsone esclusivi.

Oltre a questi extra, sono inclusi diversi optional pensati appositamente per la vita in fuoristrada. Il tetto è dotato di binari per l’aggiunta di portapacchi extra, sul posteriore c’è invece un gancio di traino per le emergenze (non adatto per le roulotte), un’altezza da terra da 210 mm con capacità di guado da 400 mm e sistema Select-Terrain con sospensioni multilink al posteriori.

Non è una Wrangler, ma…

Ovviamente la Jeep Avenger 4xe, anche nell’edizione The North Face, non è un fuoristrada duro e puro come potrebbe essere una Wrangler, ma in questo breve tratto di strada che abbiamo percorso, compreso un po’ di fuoristrada come potete vedere nei nostri reel esclusivi, si è comportata assolutamente bene, non perdendo mai il controllo e non tentennando in nessuna situazione. Naturalmente per controllarla bene occorre un minimo di esperienza, ma il comfort e la praticità dell’Avenger è ben testimoniata dal successo che ha avuto sul mercato sin dal suo lancio. In un momento di crisi del mercato automotive, è significativo riuscire a crescere con un prodotto azzeccato di questo livello.

“La Jeep Avenger 4xe non è solo l’ultima versione disponibile – ci ha raccontato Gabriele Conti, Marketing Manager di Jeep Italia – È il tassello mancante che rende l’intera gamma completa, coerente e perfettamente allineata all’identità Jeep, anche nel mondo dell’elettrificazione intelligente”.

La Jeep Avenger con il motore a benzina parte da un prezzo di listino di 25.200 €, mentre con il motore 4xe si parte da 31.950 €. Per la Jeep Avenger 4xe con allestimento The North Face, che ricordiamo essere il top di gamma, si parte da 37.950 €. Per quanto riguarda i finanziamenti, tutti gli allestimenti dell’Avenger 4xe partono da 199 € al mese, con anticipo che può variare dai 6.886 ai 9.209 €.

JEEP AVENGER 4xe 2025: scheda tecnica

Dimensioni: lunghezza 408 cm; larghezza 178 cm; altezza 153 cm; passo 256 cm

Carrozzeria: SUV, cinque porte

Motori: 1.2 turbo benzina da 136 CV + due motori elettrici da 21 kW (totale sistema: 145 CV)

Trazione: integrale intelligente (motore elettrico posteriore, senza albero di trasmissione)

Cambio: automatico a 6 rapporti (doppia frizione)

Accelerazione: da 0 a 100 km/h in 9,5’’

Velocità massima: 194 km/h

Allestimenti: Upland, Overland, The North Face Edition

Numero di posti: 5 posti

Bagagliaio: da 355 a 1.250 litri

Consumi dichiarati: 5,1 litri/100 km (19,6 km/litro) ciclo WLTP misto

Autonomia elettrica: non prevista

Sicurezza: cruise control adattivo, mantenimento attivo della corsia, riconoscimento segnali stradali, frenata automatica d’emergenza, rilevamento stanchezza, assistente angolo cieco, retrocamera

Prezzo: da 31.950 €

Rate this post