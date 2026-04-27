Audi Q4 e-tron 2026: restyling, più autonomia e debutto ricarica bidirezionale V2L

Audi aggiorna la Q4 e-tron con il debutto del restyling che rende il bestseller elettrico di Quattro Anelli ancora più versatile e ricco di funzionalità con un importante upgrade di contenuti tecnologici, con il debutto della ricarica bidirezionale Vehicle-to-Load (V2L) che arriva per la prima volta su un modello Audi, e miglioramenti in termini di autonomia e capacità di ricarica. A tali novità si affianca anche una rivisitazione estetica con un design esterno più deciso ed un abitacolo completamente ripensato.

Una delle principali novità della nuova Audi Q4 e-tron è dunque l’introduzione della ricarica bidirezionale con le batteria di trazione del SUV che può sia ricevere energia dalla rete sia restituirla per alimentare dispositivi esterni. Inoltre in alcuni Paesi, come Germania, Austria e Svizzera, la Q4 e-tron, grazie al sistema Vehicle-to-Home (V2H), può anche essere utilizzata come fonte di alimentazione per la casa, fornendo ad esempio una soluzione particolarmente utili per ottimizzare i consumi degli impianti fotovoltaici.

Autonomia migliorata fino a 592 km, ricarica in DC fino a 185 km

La nuova Audi Q4 e-tron ha alzato il livello di efficienza delle motorizzazioni elettriche, con una gamma che prevede due opzioni con motore singolo (da 204 e 285 CV) e due con doppio motore (da 300 e 340 CV). La nuova Audi Q4 Sportback e-tron performance ora è in grado di offrire fino a 592 km d’autonomia massima dichiarata. Inoltre nei modelli Q4 e-tron performance e Q4 Sportback e-tron quattro performance, la potenza di ricarica massima supportata è passata da 175 kW a 185 kW, consentendo dunque di ridurre i tempi di ricarica con la batteria che passa dal 10 all’80% in circa 27 minuti, mentre bastano appena 10 minuti, sulla Q4 Sportback e-tron quattro performance, per recuperare 185 chilometri di autonomia. Inoltre, la batteria dispone di precondizionamento automatico o manuale che rende più efficienti le prestazioni di ricarica.

Più forza e versatilità

La gamma della nuova Audi Q4 e-tron, che conferma le versioni SUV e Sportback, propone per entrambe due tagli di batteria: 63 e 82 kWh. Migliorie arrivano anche sul fronte della praticità quotidiana, con l’aumento della capacità di traino fino a 1.800 kg (+400 kg) nelle versioni con trazione integrale quattro. La Q4 e-tron 2026, dotata di portellone elettrico di serie, offra ampio spazio anche al suo interno con un bagagliaio da 515 litri di capacità di carico che salgono fino a 1.487 litri con i sedili posteriori abbattuti.

Interni con l’Audi Digital Stage

Gli interni della nuova Audi Q4 e-tron fa un importante salto in avanti in termini di comfort e dotazione tecnologica, con l’abitacolo del SUV dei Quattro Anelli che accoglie l’Audi Digital Stage, ovvero il grande display panoramico che domina il cruscotto con un quadro strumenti da 11,9 pollici, lo schermo centrale MMI da 12,8 pollici e, a richiesta, il display passeggero da 12 pollici con grafica personalizzabile. Il sistema multimediale beneficia del nuovo sistema One Connected Infotainment, con l’intero comparto di funzionalità del veicolo che sono gestibili attraverso gli evoluti comandi vocali che integrano ChatGPT e permettono di interagire con l’auto attraverso un linguaggio naturale. Gli interni sono ulteriormente valorizzati dai rivestimenti Softwrap, dall’illuminazione ambiente dinamica, dalla nuova console centrale e dal doppio vano di ricarica wireless per smartphone da 15 watt ciascuno.

Firma luminosa evoluta

Audi ha aggiornato anche l’illuminazione, con all’anteriore nuove luci diurne a LED digitali con configurazione segmentata che può essere personalizzata tramite il sistema d’infotainment. Al posteriore invece spiccano i nuovi fanali OLED di seconda generazione che si evolvono in termini di impatto visivo e funzionalità, garantendo al tempo stesso una firma luminosa dal design distintivo.

Disponibilità e prezzi

La nuova Audi Q4 e-tron sarà ordinabile in Europa da maggio, con consegne previste in estate. Per quanto riguarda i prezzi, in attesa di conoscere quelli praticati per il mercato italiano, Audi fa sapere che in Germania la nuova Q4 SUV e-tron con batteria da 63 kWh avrà un listino che parte da 47.500 €, mentre la versione quattro parte da 55.900 €, con le varianti Sportback che aggiungono un sovrapprezzo di 1.950 € rispetto alla corrispettive varianti SUV.

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