Jeep Grand Cherokee 2026: la campagna AI con animali parlanti a recensire il SUV [VIDEO]

L’avvento dell’intelligenza artificiale ha ampliato esponenzialmente le possibilità per pubblicitari e agenzie di marketing di sbizzarrirsi con la fantasia, rendendo protagonisti anche degli animali. Un esempio particolarmente riuscito, che arriva dal mondo dell’auto, è quello del nuova campagna pubblicitaria lanciata negli Stati Uniti da Jeep per il debutto del nuovo Grand Cherokee.

Animali selvaggi pronti per la civilizzazione

Con una chiara dimostrazione di come l’intelligenza artificiale abbia aperto le porte a idee creative che in passato sarebbero state quasi impossibili da realizzare, lo spot del nuovo Jeep Grand Cherokee, condiviso orgogliosamente sui social da Olivier Francois, CEO di FIAT e Chief Marketing Officer di Stellantis, coinvolge una serie di animali selvaggi che prendono vita, oltre che la parola, per recensire in modo originale e divertente il nuovo grande SUV di Jeep.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span> <span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Così attraverso il racconto “diretto” di orsi, cervi, lupi, scoiattoli, leoni, gufi e molti altri animali alle prese con il nuovo Grand Cherokee, Jeep mette in risalto le caratteristiche che distinguono l’aggiornato SUV del marchio americano, con lo spot che si chiude con il claim “Selvaggiamente civilizzato” che sintetizza alla perfezione l’aspetto ludico e creativo della campagna, in linea con i valori legati alla natura e all’avventura che fanno parte del DNA di Jeep.

Rate this post