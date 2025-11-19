Jeep Recon 2026: svelato ufficialmente il primo SUV elettrico e Trail Rated

di Andrea Senatore19 Novembre, 2025

Jeep Recon

Jeep fa il suo grande passo nel mondo dell’elettrico con la nuova Jeep Recon 2026, il primo SUV Trail Rated completamente elettrico del marchio. Nato per chi ama l’avventura, questo modello unisce l’iconica capacità 4×4 di Jeep alla potenza della tecnologia elettrica, offrendo un’esperienza di guida totalmente nuova, su strada e fuori strada.

Svelato ufficialmente Jeep Recon: il fuoristrada elettrico arriverà nel 2026

Jeep Recon è progettata per dominare ogni terreno, dalla città ai sentieri più selvaggi. Sotto il cofano, la nuova Jeep Recon non scherza: 650 CV e 840 Nm di coppia istantanea, con uno 0-100 km/h in soli 3,6 secondi. La trazione integrale elettrica di serie e il sistema Selec-Terrain con modalità diverse assicurano controllo e sicurezza in ogni situazione. L’autonomia stimata arriva fino a 400 km, così da affrontare senza stress anche i viaggi più lunghi.

“Jeep Recon 2026 è elettrica, ma mantiene tutta la libertà, l’avventura e le prestazioni che ci si aspetta da Jeep”, commenta Bob Broderdorf, CEO di Jeep. “Con la coppia immediata e il silenzio della guida elettrica, l’esperienza off-road diventa ancora più coinvolgente.”

Jeep Recon 2026 unisce il DNA Jeep a proporzioni audaci e artigianalità di livello mondiale, con uno sguardo al futuro dell’avventura elettrica. L’iconica griglia a sette feritoie illuminata, fari a LED a U e tetto panoramico offrono visibilità e stile, mentre le porte e il vetro rimovibili senza attrezzi mantengono l’esperienza open-air. L’allestimento Moab esalta carattere e robustezza con dettagli Gloss Black e rock rails opzionali. Una gamma di colori espressivi e edizioni limitate consente di personalizzare ogni Recon, celebrando libertà, prestazioni e l’eredità Jeep in un SUV completamente elettrico pensato per esploratori moderni.

Jeep Recon 2026: svelato ufficialmente il primo SUV elettrico e Trail Rated

All’interno, materiali robusti, spazi modulabili e tanta tecnologia digitale, con un display centrale da 14,5” e strumenti personalizzabili, rendono ogni viaggio comodo, pratico e connesso. La produzione partirà a Toluca all’inizio dell’anno, con il lancio negli Stati Uniti e in Canada, prima di arrivare anche nel resto del mondo. Jeep Recon 2026 promette di ridefinire l’avventura elettrica, portando con sé prestazioni sorprendenti e un design pensato per chi ama esplorare senza compromessi.

Foto: Jeep Recon 2026

