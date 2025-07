Nuova Jeep Compass 4xe: interni esclusivi pensati per l’off-road [FOTO]

La nuova Jeep Compass 4xe svela ufficialmente gli interni che sono stati completamente riprogettati per l’utilizzo off-road con materiali e soluzioni a beneficio di durata, praticità e comfort in ogni condizione. L’abitacolo esclusivo della nuova Jeep Compass 4xe, versione con maggiore vocazione per la guida in fuoristrada, è caratterizzato da una serie di dettagli distintivi che ne sottolineano la declinazione off-road.

Maggiore altezza da terra e performance off-road migliorate

Prodotta in Italia nello stabilimento Stellantisi di Melfi, la nuova Jeep Compass 4xe introduce anche una serie di novità tecniche progettate per migliorare le prestazioni in fuoristrada, come ad esempio la sospensione rialzata di 10 mm che incrementa l’altezza da terra e i paraurti pensati per l’off-road che migliorano gli angoli di attacco (27°), partenza (31°) e breakover (16°). A ciò si aggiungono lo scudo modulare nero per il paraurti con texture antiscratuch, adesivo opaco antiriflesso sul cofano, gancio di traino posteriore e ruota da 19 pollici con pneumatici con fianco più alto ottimizzato per terreni a bassa aderenza. Inoltre la Compass 4xe è dotata di paraurti antigraffio e di sistema Select-Terrain con un’aggiuntiva modalità di guida dedicata al fuoristrada.

Dentro ha materiali più resistenti e pratici

Gli interni della nuova Jeep Compass 4xe sono stati reinventati per l’outdoor con materiali selezionati per massimizzare resistenza e praticità. Ad esempio il tessuto del sedili è rivestito in poliuretano, che lo rende più resistente e più facile da pulire, gli schienali dei sedili posteriori sono dotati di una superficie antigraffio, utile a chi trasporta animali domestici o attrezzature di vario tipo, mentre i tappetini in gomma rafforzano la protezione del pavimento.

Rivestimenti in marrone chiaro e dettagli rossi

Un approccio all’insegna della robustezza che viene ribadita anche a livello estetico, con gli interni della nuova Jeep Compass 4xe caratterizzata da una combinazione di colori in varie sfumature di marrone chiaro scelta per nascondere al meglio lo sporco, impreziosita da accenti di colore rosso che sostituiscono gli elementi argentati della versione standard.

