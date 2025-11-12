Kia lancia “Game. Set. Kia”: test drive e concorso per vincere gli Australian Open 2026

Kia lancia il nuovo progetto “Game. Set. Kia“, un’attivazione marketing che unisce la passone per il tennis all’innovazione della mobilità elettrica. L’iniziativa, che si svolgerà nei principali centri commerciali italiani, dà la possibilità di vivere un’esperienza memorabile prendendo parte al programma hospitality dell’Australian Open 2026, il prestigioso torneo di tennis australiano in programma dal 12 gennaio all’1 febbraio prossimi.

Alla scoperta della rinnovata gamma Kia per volare in Australia

Recandosi nello stand Kia riservato all’iniziativa, dove si potranno testare sia modelli elettrici che con motori termici e ibridi, come il nuovo Sportage, e si potrà scoprire in anteprima la nuova Stonic che fa il suo debutto sul mercato italiano a fine novembre, si troveranno a disposizione anche le elettriche EV3 ed EV4.

Effettuando dei test drive con Kia EV3 ed EV4 si avrà la possibilità di accedere al concorso e partecipare alla Tennis Skill Challenge: una sfida dinamica per mettere alla prova le proprie abilità su un campo interattivo dotato di tecnologia Lidar e LED wall, con il gioco che prevede un countdown di due minuti per colpire il maggior numero di bersagli all’interno del tennis cage.

Premi in palio e dove partecipare

In questo modo i partecipanti accederanno automaticamente all’estrazione delle quattro coppie di biglietti del pacchetto Kia Hospitality dell’Australian Open 2026. In palio ci sono dunque quattro pacchetti per due persone per volare a Melbourne e vedere da vicino i grandi campioni del tennis mondiale. Il concorso si svolgere dal 15 al 30 novembre 2025, nelle seguenti location: Noventa di Piave Designer Outlet (VE) – 15-16 novembre; Designer Outlet Castel Romano (RM) – 22-23 novembre; Scalo Milano Outlet & More (MI) – 28-30 novembre. L’estrazione di vincitori avverrà entro il 12 dicembre 2025.

