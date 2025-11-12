Kia PV5 Chassis Cab: anteprima mondiale a Solutrans 2025 di Lione [TEASER]

Nei prossimi giorni Kia sarà protagonista a Solutrans 2025, la kermesse in programma dal 18 al 22 novembre all’Eurexpo di Lione, che rappresenta il principale evento dedicato ai professionisti del trasporto strada e urbano.

All’importante fiera di settore, Kia porta la sua gamma PBV (Platform Beyond Vehicle) completamente elettrica con la quale la Casa sudcoreana ambisce a farsi largo nel segmento dei veicoli commerciali leggeri, sia con nuovi modelli che con nuove soluzioni su misura per i clienti business e le flotte aziendali in Europa.

Il debutto di Kia PV5 Chassis Cab

A Solutrans 2025 Kia presenterà in anteprima il nuovo PV5 Chassis Cab, con il reveal in programma il 18 novembre durante la conferenza stampa che sarà tenuta da Marc Hedrich, presidente e CEO di Kia Europe e Sjoerd Knipping, Chief Operating Officer. Il PV5 Chassis Cab, ulteriore variante che amplia la gamma dell’innovativo veicolo commerciale elettrico del brand asiatico, sarà affiancato nello stand di Kia dai modelli PV5 Crew e PV5 Cargo Long, quest’ultimo protagonista della recente conquista del Guinness World Records per “la distanza più lunga percorsa da un furgone elettrico leggero a batteria con una singola carica e a carico utile massimo, pari a 693,38 km”.

Kia Business Ecosystem

Alla kermesse di Lione Kia presenterà anche la nuova Business Ecosystem, un suite professionale completa di servizi digitali e di ricarica, progettata per semplificare la gestione delle flotte aziendali e favorire il passaggio all’elettrico dei clienti business. Dell’ecosistema business fanno parte diversi servizi: Kia Business Portal, Fleet Management System, Business Mode nell’app Kia e Kia Charge for Business.

Rate this post