Gruppo Volkswagen insignito dell’AutomotiveINNOVATIONS Award

Il Gruppo Volkswagen è stato riconosciuto come il costruttore automobilistico più innovativo al mondo, ricevendo l’AutomotiveINNOVATIONS Award dal Centro per l’Automotive Management (CAM) di Bergisch Gladbach. Il premio, assegnato ogni anno dal 2012, valuta il livello di innovazione tecnologica dei principali gruppi automobilistici internazionali. Su 30 aziende analizzate, la casa automobilistica di Wolfsburg ha ottenuto il punteggio più alto nella categoria “forza innovativa”, superando rivali europei e cinesi. Anche i marchi del gruppo si sono distinti: Volkswagen è stato premiato tra i brand di volume, mentre Audi ha dominato nel segmento premium, grazie anche all’Audi Q6 e-tron, tra i modelli elettrici più avanzati.

Il CAM ha assegnato al Gruppo Volkswagen il

premio AutomotiveINNOVATIONS 2025

Il CAM ha riconosciuto numerose innovazioni del Gruppo Volkswagen, sottolineando primati nel settore della mobilità elettrica. Tra queste, spicca la nuova ID.3 GTX con motore aggiornato e un’autonomia di 604 km (WLTP), la più elevata del suo segmento. Importanti anche i progressi in infotainment e connettività, come gli aggiornamenti over-the-air che migliorano la ricarica della ID.3 e l’utilizzo dei dati di sciame da parte dell’Audi A6 per ottimizzare i percorsi in tempo reale. “Essere nominati il gruppo automobilistico più innovativo è un grande riconoscimento”, ha dichiarato Oliver Blume, CEO del Gruppo Volkswagen, aggiungendo: “La nostra ambizione è guidare il futuro della mobilità attraverso innovazioni sostenibili e orientate al cliente.”

