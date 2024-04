Lamborghini Revuelto: una versione unica al mondo brilla all’Arena Lamborghini

Nel corso della prima edizione della Lamborghini Arena, Automobili Lamborghini ha lasciato il segno con la presentazione di una versione assolutamente unica della Revuelto, frutto dell’eccellenza del suo programma di personalizzazione Ad Personam. Questa celebrazione si è svolta nel cuore dell’innovazione e del design di Lamborghini, presso il nuovissimo Studio Ad Personam a Sant’Agata Bolognese. Durante il weekend all’Autodromo di Imola, il 6 e 7 aprile, si è tenuto il Lamborghini Arena, l’evento più grande mai organizzato nella storia del prestigioso marchio, dove è stata svelata la specialissima supersportiva V12 Hybrid Plug-In.

Caratteristiche speciali

Questa edizione speciale della Revuelto si distingue per la sua livrea in Grigio Hati impreziosita da dettagli in Verde Scandal, che evidenziano la linea inferiore, il tetto, le calotte degli specchietti e i profili del diffusore posteriore, in perfetto abbinamento con il Verde Chiaro delle pinze freni. Un tributo all’Italia si riflette nel design posteriore dell’auto, dove i colori della bandiera nazionale – verde, bianco e rosso – adornano l’ala mobile, aggiungendo un tocco di orgoglio nazionale.

Il carattere sportivo è ulteriormente accentuato da strisce in Nero Noctis che attraversano il cofano anteriore, insieme a tetto, spoiler, prese d’aria, inserti sottoporta e altri dettagli finiti in carbonio lucido, che insieme ai cerchi Altanero di 21″ (anteriori) e 22″ (posteriori) in nero lucido, conferiscono all’auto un aspetto decisamente aggressivo.

L’abitacolo riprende le tonalità esterne con sedili sportivi in Nero Ade, decorati con cuciture e profili in Verde Scandal. I poggiatesta sono impreziositi dai loghi Lamborghini ricamati, mentre il rivestimento del parafiamma sfoggia un esclusivo ricamo che raffigura la mappa dell’Autodromo di Imola e il logo “Lamborghini Arena 2024“, accentati in Bianco Leda e Verde Scandal. Le targhette in carbonio con i loghi “Lamborghini Arena 2024” e “Ad Personam” completano l’esclusività dell’interno.

Performance del V12 ibrido

Presentata a marzo 2023, la Revuelto segna un nuovo capitolo nella storia di Lamborghini come la prima supersportiva V12 ibrida plug-in, HPEV (High Performance Electrified Vehicle). Con un motore V12 aspirato da 6,5 litri affiancato da tre motori elettrici, uno dei quali integrato nel nuovo cambio doppia frizione a 8 rapporti, la Revuelto promette prestazioni strabilianti: una coppia massima di 725 Nm a 6750 giri/min, 1015 CV di potenza massima, una velocità massima oltre i 350 km/h, e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 2,5 secondi.

1/5 - (1 vote)