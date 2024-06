Lancia presente alla 1000 Miglia 2024 con 30 vetture

La 1000 Miglia 2024, ha preso il via ieri con l’emozionante tappa da Brescia a Torino. Quest’anno, l’evento ha visto la partecipazione di oltre 400 automobili d’epoca, inclusi 30 modelli Lancia, che hanno lasciato la città di Brescia, punto di partenza tradizionale fin dal 1927. Il percorso si è snodato attraverso le regioni del Piemonte e della Lombardia, toccando città come Bergamo, Novara e Vercelli, per poi concludere la tappa nella suggestiva Piazza San Carlo a Torino. Lungo il tragitto, i partecipanti hanno goduto di scenari pittoreschi, inclusi Palazzolo sull’Oglio e Boffalora sopra Ticino, aggiungendo un tocco di bellezza paesaggistica alla competizione.

Anche Lancia protagonista alla 1000 Miglia 2024 partita ieri da Brescia

In un evento senza precedenti per la storica 1000 Miglia, quest’anno la competizione ha incluso una sosta a Torino, città che aveva già ospitato la corsa nel 1947 e 1948. Torino non è solo il luogo di nascita della Lancia nel 1906, ma è anche il cuore pulsante del marchio oggi, con il quartier generale, il team di designer e la nascita della Nuova Lancia Ypsilon. Quest’ultima rappresenta l’inizio di una nuova era per la casa italiana, progettata e sviluppata proprio in questa città. Durante il tragitto odierno che attraversa Piemonte e Lombardia, il brand di Stellantis si distingue con 40 concessionarie rinnovate secondo la nuova identità aziendale, pronte a consegnare le prime Nuove Ypsilon ai clienti, seguito dall’entusiasmante anteprima del weekend scorso.

Dopo un’attesa di sei anni, Lancia fa il suo trionfale ritorno alla 1000 Miglia, schierando una splendida Aurelia B20 GT del 1951. Questo modello, che figura tra le nove auto più iconiche del marchio, ha influenzato l’estetica dei futuri modelli della casa italiana. Al volante di questa meraviglia storica ci sono l’ex campione di rally Miki Biasion e la nota giornalista italiana Savina Confaloni.

Accompagnando l’Aurelia, c’è la moderna Lancia Ypsilon Edizione Cassina, che funge da auto di supporto. Questo nuovo modello è guidato da Jean-Pierre Ploué, il capo del design di Stellantis per i marchi europei, simboleggiando il ponte tra il ricco patrimonio di Lancia e il suo futuro promettente.

La Nuova Lancia Ypsilon nella sua versione elettrica prende parte alla sesta edizione della 1000 Miglia Green, l’evento dedicato alle vetture completamente elettriche. Questa gara di regolarità si estende per un percorso di 1800 chilometri, attraversando non solo Bergamo e Torino, ma anche Genova, Roma e altre affascinanti città italiane, mettendo in luce l’impegno del brand premium di Stellantis verso un futuro sostenibile e all’avanguardia nel settore automobilistico.

