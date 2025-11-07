Lancia: Roberta Zerbi è stata nominata Chief Executive Officer del marchio

Roberta Zerbi è il nuovo Chief Executive Officer del marchio Lancia, con effetto immediato. La manager italiana riporterà direttamente a Emanuele Cappellano, Head of Enlarged Europe, European Brands and Stellantis Pro One, assumendo la guida di uno dei brand più iconici del panorama automobilistico italiano in una fase cruciale del suo rilancio.

Laureata alla LUISS Guido Carli di Roma e con un MBA conseguito alla Warwick Business School, Roberta Zerbi vanta una carriera interamente costruita nel settore automotive, con esperienze internazionali in Italia, Regno Unito, Francia e Belgio. Il suo percorso professionale inizia nel 1998 in Ford, dove si forma nell’area vendite e marketing. Nel 2006 approda in Toyota: prima gestisce il Rendez-Vous Toyota di Parigi, poi guida le operazioni commerciali nell’Europa Orientale e in Russia con base a Bruxelles.

Nel 2011 entra in Fiat, contribuendo al lancio della nuova Panda, uno dei modelli di maggior successo del marchio. Tre anni dopo diventa direttrice marketing cross-brand per Fiat, Abarth, Lancia, Alfa Romeo e Jeep in Italia. Nel 2015 viene nominata Country Manager Alfa Romeo e Jeep, ruolo che precede la guida del marchio Alfa Romeo per l’area EMEA dal 2017 al 2019. Con la nascita di Stellantis, Zerbi assume nel 2021 la responsabilità dei brand Alfa Romeo e Lancia per l’area Enlarged Europe, fino a dirigere, nel 2023, la rete diretta Stellantis & You Sales and Service.

«È un privilegio guidare un marchio che ha sempre rappresentato l’essenza dell’eleganza italiana: bellezza funzionale, sportività e spirito pionieristico. Il mio obiettivo è preservare i valori unici di Lancia, accelerandone al tempo stesso la trasformazione attraverso una gamma di prodotti entusiasmante e innovativa», ha dichiarato Roberta Zerbi.

Nel suo nuovo incarico, la manager avrà il compito di consolidare il percorso di rinascita del marchio, forte del recente lancio della Nuova Ypsilon e con altri due modelli già in programma nei prossimi anni. Zerbi prende il posto di Luca Napolitano, nominato Head of Stellantis & You Sales and Service e ora alle dipendenze di Jean-Philippe Imparato.

