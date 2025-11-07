Hyundai: il Gruppo inaugura un nuovo centro prove in Germania

Un nuovo centro prove europeo in Germania per il Gruppo Hyundai. Il sodalizio coreano ha annunciato l’inaugurazione della nuova struttura, presso lo Hyundai Motor Europe Technical Center (HMETC) di Rüsselsheim am Main, costata 150 milioni di euro. All’interno è presente la più grande camera semianecoica del Gruppo, per i test sul rumore e le vibrazioni.

“L’investimento in Square Campus è una prova concreta del nostro impegno nella regione e sottolinea l’importanza dell’Europa nella nostra strategia di crescita a lungo termine – sono le parole di Tyrone Johnson, Managing Director del gruppo coreano – Le nuove incrementate capacità di HMETC garantiscono maggiore indipendenza e flessibilità ma, al contempo, pongono le basi per nuove ed entusiasmanti opportunità di collaborazione tra i nostri brand”.

La nuova struttura

La nuova struttura è di 25.000 metri quadrati e, come dicevamo, comprende al suo interno la più grande camera semianecoica, che permette di effettuare test illimitati sul rumore, le vibrazioni e le ruvidità (NVH) e sul rumore alla guida, indipendentemente dalle condizioni meteorologiche.

La struttura è dotata, inoltre, di un nuovo laboratorio di ricarica per veicoli elettrici, un simulatore di guida all’avanguardia e nuove strutture per lo sviluppo di sistemi elettronici estesi, tra cui aggiornamenti over-the-air, sicurezza informatica e sistemi avanzati di assistenza alla guida.

Un ruolo centrale

Lo Square Campus ricopre un ruolo centrale per lo sviluppo dei nuovi modelli Hyundai, Kia e Genesis nel Vecchio Continente. Infatti, le tecnologie presenti all’interno della nuova struttura permettono test completi sia su veicoli sia su singole componenti e possono essere utilizzate su propulsori esclusivamente elettrici, ibridi o anche a combustione interna.

