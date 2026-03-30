Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale subito vincente in Italia e Francia

Il weekend appena andato in archivio si prende un posto speciale nella storia recente di Lancia. Non soltanto per il valore simbolico del ritorno alle competizioni, ma per il modo in cui questo ritorno si è manifestato: con due vittorie immediate, una in Italia e una in Francia, firmate dalla nuova Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale.

Lancia si impone al debutto sia in Italia sia in Francia con la nuova Ypsilon Rally2 HF Integrale

In Italia, il primo segnale forte è arrivato sulle strade del Rally Il Ciocco & Valle del Serchio, appuntamento inaugurale del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco e del Trofeo Lancia 2026. A firmare il successo assoluto è stato Andrea Crugnola, affiancato da Luca Beltrame, autore di una prova di grande sostanza al volante della Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale preparata da FPF Sport. L’equipaggio ha costruito la vittoria con lucidità, facendo la differenza nei momenti chiave della gara e amministrando poi con autorevolezza il vantaggio fino al traguardo. Il margine finale di 17”8 sui rivali diretti racconta bene il controllo mostrato nel corso del fine settimana.

Per Lancia, si tratta di un risultato dal valore immediato e profondo. Arrivare al primo appuntamento stagionale e imporsi subito significa certificare la bontà del lavoro svolto e lanciare un messaggio chiaro all’intero campionato. La Ypsilon Rally2 HF Integrale non si presenta come una scommessa da sviluppare nel tempo, ma come una vettura già capace di inserirsi ai vertici.

Il Rally Il Ciocco, del resto, non è mai una prova banale. Le strade della Garfagnana, protagoniste della 49ª edizione della gara toscana, hanno confermato tutta la loro durezza in due giornate intense, scandite da prove speciali impegnative, passaggi in notturna e ritmi elevati che hanno chiesto molto sia agli equipaggi sia alle vetture. Un banco di prova severo, dunque, ideale per misurare davvero il livello di un progetto tecnico.

Dentro questo scenario ha trovato spazio anche un altro elemento significativo: il forte impatto del Trofeo Lancia. I suoi equipaggi hanno rappresentato il 27% degli iscritti complessivi al Rally Il Ciocco, un dato che fotografa con chiarezza il peso crescente del monomarca nel panorama del CIAR. Non solo quantità, però, ma anche qualità e spettacolo. Il primo round del trofeo ha offerto infatti una sfida apertissima, con 17 equipaggi al via, sei diversi vincitori di prova speciale e una lotta per il podio rimasta in bilico fino alla Power Stage conclusiva.

A emergere con maggiore continuità sono stati Simone Di Giovanni e Andrea Colapietro, protagonisti di una gara costruita con intelligenza. Tre scratch, ma soprattutto una regolarità impeccabile lungo tutto il percorso, hanno permesso loro di prendere progressivamente in mano il confronto e di mettere insieme quel margine necessario per blindare la vittoria. Un successo che ha premiato non tanto l’attacco puro, quanto la capacità di leggere la gara e gestirne i passaggi più delicati.

Alle loro spalle, la sfida per il secondo posto ha acceso il pubblico lungo le prove della Garfagnana. Edoardo De Antoni, navigato da Martina Musiari, e Moreno Cambiaghi, con Giulia Paganoni alle note, hanno dato vita a un confronto serrato, fatto di parziali pesanti e continui ribaltamenti. De Antoni ha chiuso davanti nell’ultima prova speciale, conquistando non solo la piazza d’onore ma anche i cinque punti aggiuntivi destinati al miglior performer, grazie al maggior numero di scratch ottenuti.

La vittoria assoluta ha consentito a Di Giovanni di primeggiare anche nella categoria Master, il cui podio ha rispecchiato integralmente la classifica generale. Segnale di una categoria capace di mettere in campo piloti solidi, tra i 25 e i 35 anni, in una gara che tradizionalmente premia esperienza, sangue freddo e capacità di gestione.

Tra gli Junior, invece, a mettersi in evidenza sono stati Nicolò Ardizzone e Valentina Pasini, quarti assoluti e migliori di categoria grazie a una gara pulita e priva di sbavature. Dietro di loro hanno chiuso la coppia franco-svizzera composta da Yohan Surroca e Pierre Blot, rallentata da una foratura dopo aver guidato la classifica nella prima giornata, e Federico Gangi con Federico Capilli.

Ma il fine settimana perfetto di Lancia non si è fermato in Italia. Sulle strade francesi del Rallye Le Touquet Pas-de-Calais, prova inaugurale del Campionato di Francia Rally, Yoann Bonato e Benjamin Boulloud hanno portato al successo Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale anche al debutto nella serie transalpina. Il sei volte campione francese ha interpretato la gara con grande lucidità: fase iniziale di studio, poi l’attacco decisivo nella seconda boucle notturna, disputata sotto la pioggia e in condizioni estremamente complesse. Da lì in avanti, Bonato ha preso il controllo della corsa, allungando prova dopo prova fino a chiudere con un vantaggio netto di 79,9 secondi.

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