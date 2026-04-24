Leapmotor B05, aperti gli ordini in Italia: i prezzi della nuova elettrica sportiva

Leapmotor B05 arriva ufficialmente sul mercato italiano e lo fa con un obiettivo piuttosto chiaro: proporre un’elettrica compatta dal carattere sportivo, ma con contenuti concreti per l’uso quotidiano e un prezzo d’attacco competitivo.

Leapmotor B05 coniuga eleganza sportiva e comfort quotidiano

La nuova Leapmotor B05 non nasce come una semplice auto elettrica urbana. Leapmotor la presenta come una vettura più personale, disegnata per una clientela che vede l’auto anche come espressione del proprio modo di vivere. Le proporzioni ispirate alle coupé, la carreggiata larga e le portiere senza cornice contribuiscono a creare un profilo dinamico, moderno e riconoscibile. È una scelta stilistica che punta a distinguere la B05 in un segmento dove molte proposte privilegiano soprattutto razionalità ed efficienza.

Le dimensioni raccontano un’auto compatta, ma non sacrificata. La lunghezza di 4.430 mm e la larghezza di 1.880 mm le garantiscono una presenza importante su strada, oltre a una base favorevole per offrire spazio interno e stabilità. Il lavoro sull’aerodinamica è stato curato in modo mirato: griglia anteriore attiva, prese d’aria frontali e deflettori laterali ottimizzati permettono di raggiungere un coefficiente di resistenza di 0,26.

Il linguaggio estetico è completato da fari anteriori LED a lama, una barra luminosa posteriore a tutta larghezza e cerchi aerodinamici “Swift-Wing” da 19 pollici. La gamma colori comprende Lightning Yellow, Windy Grey, Metallic Black, Starry Night Blue e Galaxy Silver, tinte che sottolineano la volontà di proporre un modello giovane, espressivo e meno convenzionale.

La parte tecnica conferma l’ambizione sportiva della B05. Il motore elettrico eroga 218 CV, pari a 160 kW, e 240 Nm di coppia. La trazione posteriore è uno degli elementi più interessanti del progetto, perché offre una base più coinvolgente per chi ama guidare. L’accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,7 secondi colloca la vettura tra le compatte elettriche più vivaci della sua fascia. A questo si aggiungono la distribuzione dei pesi 50:50 e una taratura delle sospensioni sviluppata con il contributo degli esperti telaisti Stellantis a livello globale.

L’autonomia è un altro punto centrale. La B05 sarà disponibile con due batterie: 56,2 kWh per un’autonomia WLTP fino a 401 km e 67,1 kWh per arrivare fino a 482 km. La tecnologia Cell-to-Chassis integra l’accumulatore nella struttura dell’auto, migliorando rigidità, gestione degli spazi e densità energetica. La ricarica rapida in corrente continua arriva fino a 174 kW e permette di passare dal 30 all’80% in circa 17 minuti, un dato utile soprattutto nei viaggi più lunghi.

A bordo, Leapmotor sceglie un ambiente moderno, pulito e orientato alla semplicità d’uso. Il display centrale touchscreen da 14,6 pollici con risoluzione 2.5K domina la plancia, affiancato da un quadro strumenti digitale da 8,8 pollici. Sedili in eco-pelle, superfici morbide e sedute anteriori riscaldate contribuiscono a creare un abitacolo accogliente.

La sicurezza è supportata da una carrozzeria ad alta resistenza con rigidità torsionale di 34.500 Nm/°, 7 airbag e 21 sistemi avanzati di assistenza alla guida gestiti da 14 sensori e telecamere. La vettura offre funzioni di Livello 2 e punta a ottenere le 5 stelle Euro NCAP, con risultati ufficiali attesi entro la fine del 2026.

In Italia la gamma comprende gli allestimenti Life e Design. La Life è disponibile con entrambe le batterie, mentre la Design adotta solo l’accumulatore da 67,1 kWh e aggiunge contenuti più ricchi, materiali più curati e un impianto audio potenziato. I prezzi partono da 26.900 euro per la Life da 56,2 kWh, salgono a 29.400 euro per la Life da 67,1 kWh e arrivano a 30.900 euro per la Design. Con permuta o rottamazione, l’offerta di lancio permette di accedere alla B05 da 22.900 euro. Un posizionamento aggressivo, con cui Leapmotor prova a portare nel segmento EV una proposta sportiva, accessibile e completa.

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