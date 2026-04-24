Nissan Terrano PHEV: al Salone di Pechino 2026 debutta il nuovo concept elettrificato

A Auto China 2026, Nissan ha portato sotto i riflettori il Nissan Terrano PHEV, un concept che segna il ritorno di un nome molto conosciuto nella storia del marchio. Con modelli come questo Nissan conferma che vuole accelerare nella mobilità elettrificata, partendo da un mercato strategico come la Cina e puntando su modelli capaci di parlare anche al pubblico internazionale.

Nissan Terrano PHEV Concept debutta a Auto China 2026 riportando in scena un nome storico del marchio

Il Nissan Terrano PHEV Concept è stato presentato insieme a un secondo SUV ibrido plug-in, l’Urban SUV PHEV, ma è il nome Terrano a richiamare subito l’attenzione degli appassionati. Per molti automobilisti, infatti, Terrano significa robustezza, versatilità e spirito d’avventura. Con questo nuovo progetto, Nissan prova a rileggere quella tradizione in chiave moderna, affiancando alla vocazione outdoor una tecnologia più efficiente e adatta alla mobilità di oggi.

L’idea alla base del modello è semplice: offrire un SUV capace di muoversi bene in città, ma anche pronto ad accompagnare chi cerca viaggi, tempo libero e percorsi fuori dalla routine quotidiana. La tecnologia ibrida plug-in permette di unire l’uso elettrico nei tragitti di tutti i giorni alla flessibilità di un sistema pensato anche per distanze più lunghe. È proprio questa doppia anima a rendere il Nissan Terrano PHEV uno dei concept più interessanti presentati dal marchio.

La Cina ha un ruolo centrale in questa strategia. Ivan Espinosa, Presidente e CEO di Nissan, ha spiegato che il Paese non è soltanto un mercato altamente competitivo, ma anche una fonte di innovazione per creare nuove esperienze di mobilità. Secondo il manager, la tecnologia deve avere uno scopo concreto e migliorare davvero la vita dei clienti, rendendo gli spostamenti più sicuri, intuitivi e accessibili.

Il ritorno del nome Terrano si inserisce quindi in una visione più ampia. Nissan definisce questa fase con il concetto “Mobility Intelligence for Everyday Life”, una strategia che punta a portare l’intelligenza tecnologica nella guida quotidiana. In questo contesto, il Nissan Terrano PHEV diventa un modello simbolico: richiama il passato del marchio, ma guarda con decisione a un futuro fatto di elettrificazione, connettività e maggiore versatilità.

Le versioni di produzione dei due concept SUV dovrebbero arrivare entro un anno. Nissan prevede inoltre il lancio di altri tre modelli NEV in Cina nello stesso periodo, confermando la volontà di rafforzare rapidamente la propria gamma elettrificata. Il Terrano PHEV, in particolare, potrebbe avere un ruolo importante anche oltre il mercato cinese, visto che il futuro modello di serie è destinato a mercati globali selezionati.

Negli ultimi anni Nissan ha già aumentato la propria presenza nel settore NEV in Cina con modelli come N7, Frontier Pro PHEV, N6 e NX8. Questa nuova generazione di veicoli nasce dall’incontro tra gli standard globali del marchio, la rapidità dello sviluppo cinese e tecnologie locali sempre più avanzate. La stessa impostazione sarà fondamentale anche per il futuro Nissan Terrano PHEV, che punta a combinare affidabilità, innovazione e carattere.

La strategia guarda anche all’esportazione. La N7 sarà destinata ad America Latina e Paesi ASEAN, mentre la Frontier Pro PHEV arriverà anche in Medio Oriente. Anche la NX8 e il modello di serie derivato dal Nissan Terrano PHEV Concept sono previsti per alcuni mercati internazionali. Questo conferma il ruolo della Cina non solo come mercato di vendita, ma anche come base di sviluppo e produzione per la crescita globale di Nissan.

L’obiettivo fissato dal marchio è ambizioso: raggiungere un milione di unità vendute ogni anno in Cina entro l’anno fiscale 2030. Per riuscirci, Nissan punta su una gamma NEV più ampia, su tempi di sviluppo più rapidi e su modelli capaci di rispondere a esigenze reali. Il Nissan Terrano PHEV, con il suo nome storico e la sua nuova anima elettrificata, rappresenta uno dei tasselli più significativi di questa trasformazione.

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